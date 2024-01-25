На Хмельниччині засудили чоловіка, який вимагав в колишньої дівчини гроші за подарунки

Судове засідання. Ілюстративне фото: yaizakon.com.ua

У Хмельницькій області визнали винним жителя Кам'янець-Подільська у вимаганні коштів з погрозою вбивства. Як виявилось, чоловік вимагав у своєї колишньої дівчини повернути кошти за подарунки, які він купував під час стосунків.

Про це повідомляє пресслужба ХАС.

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Скільки коштів вимагав чоловік у жінки

Як відомо, в 2021 році чоловік після того, як розійшовся зі своєю дівчиною, вимагав повернути кошти, які він начебто витратив на неї. Спершу йшлося про дев'ять тисяч гривень, пізніше сума зросла до 28 тисяч гривень.

"Скільки і за що вона заборгувала, розповідав їй у текстових і голосових повідомленнях. У разі неповернення "боргу" погрожував фізичною розправою. Чоловіка затримали після того, як потерпіла, під контролем правоохоронців, перерахувала йому на банківську картку 28 000 гривень", — йдеться у повідомленні.

Покарання для чоловіка

За вимагання та погрози вбивства місцевий суд покарав його на чотири роки позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання на два роки іспитового терміну. Також на користь постраждалої суд стягнув 10 тисяч гривень моральної компенсації та процесуальні витрати.

"Обвинувачений подав апеляційну скаргу з проханням скасувати вирок суду першої інстанції та виправдати його. На його переконання, обвинувачення ґрунтується на припущеннях і його вина не доведена. Мовляв, потерпіла позичила у нього гроші й він просто просив їх повернути, без вимагання й погроз", — додали в суді.

Проте апеляційний суд вважає, що аргументи чоловіка є необґрунтованими, адже аналіз слідчих дій показує, що він не мав договірних зобов'язань з постраждалою.

Що вирішив суд

Під час розмов та листування з жінкою він не просив її повернути борг за договором позики, а вимагав повернути гроші, які витратив під час стосунків, а саме за:

квіти,

косметику,

салон краси,

заправку авто та інше.

"В процесі численних телефонних погроз та повідомлень потерпілій, саме обвинувачений, а не потерпіла виступав ініціатором розмов, призначав зустрічі та висував вимоги, давав вказівки про передачу коштів, встановлював строки зустрічей та в подальшому отримав кошти. (…) Відповідно до зафіксованих розмов потерпіла не умовляє обвинуваченого, не переконує, щоб він отримав кошти, не впливають на нього в інший спосіб", — підсумували в апеляційному суді.

Нагадаємо, у Самборі Львівської області пенсіонерка ображала невістку та власних внуків. Її судили у справі щодо домашнього насильства.