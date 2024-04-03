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В Хмельницкой области накажут женщину, которая напала на машину ТЦК

3 апреля 2024 14:34
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Хмельницкой области накажут женщину, которая напала на машину ТЦК
Женщины уродуют автомобиль ТЦК. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Хмельницкой области на днях разъяренные женщины серьезно повредили автомобиль представителей территориального центра комплектования и социальной поддержки, а самих сотрудников военкомата прогнали. Нападение произошло на военнослужащих Шепетовского районного ТЦК. Одну из женщин накажут в судебном порядке.

Об этом сообщило оперативное командование "Запад" в среду, 3 апреля.

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"Полиция начала расследование по случаю в Хмельницкой области, где женщина начала портить автомобиль сотрудников ТЦК", — говорится в сообщении.

Относительно нападавшие открыли административное производство за мелкое хулиганство. Санкциями статьи предусматривается наказание в виде штрафа, общественных или исправительных работ за вычетом 20% заработка. Также женщина может получить административный арест сроком до 15 суток.

"Хотим еще раз напомнить каждому: военнослужащие ТЦК — часть ВСУ. Любое противоправное действие в отношении военнослужащих будет нести за собой наказание", — подчеркнули в ОК "Запад".

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области в пятницу, 29 марта, на работников территориального центра комплектования и социальной поддержки напала группа местных жительниц. Это произошло во время проведения мероприятий оповещения.

На этот также инцидент отреагировал заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин.

суд
ВСУ
Украина
женщины
мобилизация
ТЦК и СП