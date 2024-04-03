В Хмельницкой области накажут женщину, которая напала на машину ТЦК

Женщины уродуют автомобиль ТЦК. Фото: скриншот

В Хмельницкой области на днях разъяренные женщины серьезно повредили автомобиль представителей территориального центра комплектования и социальной поддержки, а самих сотрудников военкомата прогнали. Нападение произошло на военнослужащих Шепетовского районного ТЦК. Одну из женщин накажут в судебном порядке.

Об этом сообщило оперативное командование "Запад" в среду, 3 апреля.

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"Полиция начала расследование по случаю в Хмельницкой области, где женщина начала портить автомобиль сотрудников ТЦК", — говорится в сообщении.

Относительно нападавшие открыли административное производство за мелкое хулиганство. Санкциями статьи предусматривается наказание в виде штрафа, общественных или исправительных работ за вычетом 20% заработка. Также женщина может получить административный арест сроком до 15 суток.

"Хотим еще раз напомнить каждому: военнослужащие ТЦК — часть ВСУ. Любое противоправное действие в отношении военнослужащих будет нести за собой наказание", — подчеркнули в ОК "Запад".

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области в пятницу, 29 марта, на работников территориального центра комплектования и социальной поддержки напала группа местных жительниц. Это произошло во время проведения мероприятий оповещения.

На этот также инцидент отреагировал заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин.