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На Хмельниччині покарають жінку, яка напала на машину ТЦК

3 квітня 2024 14:34
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Хмельниччині покарають жінку, яка напала на машину ТЦК
Жінки нівечать автомобіль ТЦК. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Хмельницькій області днями розлючені жінки серйозно пошкодили автомобіль представників територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а самих співробітників військкомату прогнали. Напад стався на військовослужбовців Шепетівського районного ТЦК. Одну із жінок покарають у судовому порядку.  

Про це повідомило оперативне командування "Захід" у середу, 3 квітня. 

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"Поліція почала розслідування стосовно випадку у Хмельницькій області, де жінка почала псувати автомобіль співробітників ТЦК", — йдеться у повідомленні.

Щодо нападниці відкрили адміністративне провадження за дрібне хуліганство. Санкціями статті передбачається покарання у вигляді штрафу, громадських чи виправних робіт з відрахуванням 20% заробітку. Також жінка може отримати адміністративний арешт на строк до 15 діб.

"Хочемо ще раз нагадати кожному: військовослужбовці ТЦК — є частиною ЗСУ. Будь-яка протиправна дія стосовно військовослужбовців буде нести за собою покарання", — наголосили в ОК "Захід".

Раніше ми повідомляли, що у Хмельницькій області в п'ятницю, 29 березня, на працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки напала група місцевих мешканок. Це сталося під час проведення заходів оповіщення.

На цей інцидент відреагував заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін.

суд
ЗСУ
Україна
жінки
мобілізація
ТЦК та СП

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