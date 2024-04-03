На Хмельниччині покарають жінку, яка напала на машину ТЦК

Жінки нівечать автомобіль ТЦК. Фото: скриншот

У Хмельницькій області днями розлючені жінки серйозно пошкодили автомобіль представників територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а самих співробітників військкомату прогнали. Напад стався на військовослужбовців Шепетівського районного ТЦК. Одну із жінок покарають у судовому порядку.

Про це повідомило оперативне командування "Захід" у середу, 3 квітня.

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"Поліція почала розслідування стосовно випадку у Хмельницькій області, де жінка почала псувати автомобіль співробітників ТЦК", — йдеться у повідомленні.

Щодо нападниці відкрили адміністративне провадження за дрібне хуліганство. Санкціями статті передбачається покарання у вигляді штрафу, громадських чи виправних робіт з відрахуванням 20% заробітку. Також жінка може отримати адміністративний арешт на строк до 15 діб.

"Хочемо ще раз нагадати кожному: військовослужбовці ТЦК — є частиною ЗСУ. Будь-яка протиправна дія стосовно військовослужбовців буде нести за собою покарання", — наголосили в ОК "Захід".

Раніше ми повідомляли, що у Хмельницькій області в п'ятницю, 29 березня, на працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки напала група місцевих мешканок. Це сталося під час проведення заходів оповіщення.

На цей інцидент відреагував заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін.