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На Хмельнитчине мужчина отсудил в России 200 тысяч гривен из-за плохого сна — подробности

2 марта 2024 22:41
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На Хмельнитчине мужчина отсудил в России 200 тысяч гривен из-за плохого сна — подробности
Судья выносит решение. Иллюстративное фото: ГПСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Хмельницкой области местный житель подал в суд в Россию. Он жаловался, что из-за сирены воздушной тревоги не может нормально спать. Суд постановил выплатить ему компенсацию в размере 200 тысяч гривен.

Об этом говорится в постановлении Хмельницкого апелляционного суда.

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В исковом заявлении мужчина жаловался на то, что война привела к нарушению его прав и моральных страданий — он ежедневно испытывает стресс из-за воздушных тревог и длительного пребывания в укрытии.

Также из-за этого он не может нормально спать, потому что вздрагивает от вой сирен.

В то же время гражданина возмущают лидеры общественного мнения, и он жалуется на накопление психологического негатива, из-за чего ускорились процессы старения.

Кроме того, он отметил, что разрушенные здания в Хмельницком наносят ему дополнительный дискомфорт.

Моральная компенсация 200 тысяч

Во время суда мужчине отказали в иске, однако он подал апелляцию и требовал выяснить все обстоятельства дела полностью.

Также Кабинет Министров подал отзыв на апелляционную жалобу, сославшись на ее необоснованность и нехватку доказательств.

Житель Хмельнитчины потребовал взыскать в свою пользу 1 млн 200 тыс. гривен морального ущерба от России и 1 гривну за ущерб от Украины из-за "недобросовестной деятельности органов государственной власти".

Суд постановил, чтобы Россия выплатила мужчине 200 тыс. гривен за моральные страдания, причиненные ему войной.

Каким образом стана-агрессор должна выплатить ему моральный ущерб — в постановлении суда не указали. 

Ранее мы писали, что мэрия Львова отсудила четыре миллиона гривен у скандального городского застройщика "Каньон". Он построил на участке жилую многоэтажку, но долгое время не рассчитывался за аренду.

Также мы писали, что Верховный Суд упразднил действие градостроительных условий и ограничений на строительство гостиницы в центре Львова. Известно, что 25-метровая постройка уже фактически построена.

суд
воздушная тревога
война в Украине
сирена
Россия

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