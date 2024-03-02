На Хмельнитчине мужчина отсудил в России 200 тысяч гривен из-за плохого сна — подробности

Судья выносит решение. Иллюстративное фото: ГПСУ

В Хмельницкой области местный житель подал в суд в Россию. Он жаловался, что из-за сирены воздушной тревоги не может нормально спать. Суд постановил выплатить ему компенсацию в размере 200 тысяч гривен.

Об этом говорится в постановлении Хмельницкого апелляционного суда.

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Подал в суд в Россию

В исковом заявлении мужчина жаловался на то, что война привела к нарушению его прав и моральных страданий — он ежедневно испытывает стресс из-за воздушных тревог и длительного пребывания в укрытии.

Также из-за этого он не может нормально спать, потому что вздрагивает от вой сирен.

В то же время гражданина возмущают лидеры общественного мнения, и он жалуется на накопление психологического негатива, из-за чего ускорились процессы старения.

Кроме того, он отметил, что разрушенные здания в Хмельницком наносят ему дополнительный дискомфорт.

Моральная компенсация 200 тысяч

Во время суда мужчине отказали в иске, однако он подал апелляцию и требовал выяснить все обстоятельства дела полностью.

Также Кабинет Министров подал отзыв на апелляционную жалобу, сославшись на ее необоснованность и нехватку доказательств.

Житель Хмельнитчины потребовал взыскать в свою пользу 1 млн 200 тыс. гривен морального ущерба от России и 1 гривну за ущерб от Украины из-за "недобросовестной деятельности органов государственной власти".

Суд постановил, чтобы Россия выплатила мужчине 200 тыс. гривен за моральные страдания, причиненные ему войной.

Каким образом стана-агрессор должна выплатить ему моральный ущерб — в постановлении суда не указали.

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