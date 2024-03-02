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На Хмельниччині чоловік відсудив в Росії 200 тисяч гривень через поганий сон — подробиці

2 березня 2024 22:41
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Хмельниччині чоловік відсудив в Росії 200 тисяч гривень через поганий сон — подробиці
Суддя виносить рішення. Ілюстративне фото: ДПСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Хмельницькій області місцевий мешканець подав до суду на Росію. Він скаржився на те, що через сирени повітряної тривоги не може нормально спати. Суд постановив виплатити йому компенсацію в розмірі 200 тис. гривень.

Про це йдеться в постанові Хмельницького апеляційного суду.

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У позовній заяві чоловік скаржився на те, що війна призвела до порушення його прав та моральних страждань — він щодня зазнає стресу через повітряні тривоги та тривале перебування в укритті.

Також через це він не може нормально спати, бо здригається від виття сирен.

Водночас громадянина обурюють лідери громадської думки та він скаржиться на накопичення психологічного негативу, через що прискорилися процеси старіння.

Крім того, він зазначив, що зруйновані будівлі у Хмельницькому завдають йому додаткового дискомфорту.

Моральна компенсація 200 тисяч

Під час суду чоловіку було відмовлено в позові, однак він подав апеляцію та вимагав з'ясувати всі обставини справи повністю.

Також Кабінет Міністрів подав відкликання на апеляційну скаргу, пославшись на її необґрунтованість і брак доказів.

Мешканець Хмельниччини вимагав стягнути на свою користь 1 млн 200 тис. гривень моральної шкоди від Росії та 1 гривню за шкоду від України через "недобросовісну діяльність органів державної влади".

Суд постановив, щоб Росія виплатила чоловіку 200 тис. гривень за моральні страждання, які йому завдала війна.

Яким чином країна-агресор повинна виплатити йому моральну шкоду — в постанові суді не зазначили.

Раніше ми писали, що мерія Львова відсудила чотири мільйони гривень у скандального міського забудовника "Каньйон". Він звів на ділянці житлову багатоповерхівку, але довгий час не розраховувався за оренду. 

Також ми писали, що Верховний Суд скасував дію містобудівних умов й обмежень на будівництво готелю у центрі Львова. Відомо, що 25-метрова споруда вже фактично збудована.

суд
повітряна тривога
війна в Україні
сирена
Росія

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