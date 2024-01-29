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В Хмельницкой области мужчина пожаловался в МВД, что его фальшивых прав не было в "Дії"

29 января 2024 23:32
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Хмельницкой области мужчина пожаловался в МВД, что его фальшивых прав не было в "Дії"
"Дія" в смартфоне. Фото: KP.UA
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Хмельницкой области в сервисный центр Министерства внутренних дел обратился мужчина с фальшивым водительским удостоверением. Его интересовало, почему липовые права не отражаются в "Дії".

Об этом сообщают в Сервисном центре МВД Хмельницкой области.

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Мужчина получит права через интернет

Муж рассказал, что получил права через интернет и не проходил обучение в автошколе.

"Я сам из Хмельницкой области, а вот права как делались в Киеве, а пришли мне из Харькова. Такая история с ними", — рассказал мужчина в переписке с сервисным центром.

На вопрос о том, проходил ли он обучение в автошколе, ответил отрицательно.

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Переписка мужчины с сервисным центром МВД. Фото: скриншот
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Неожиданный финал переписки с сервисным центром МВД. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что во Львовской области правоохранители сообщили семейной паре о подозрении в мошенничестве. Они размещали в сети Интернет объявления об изготовлении водительских удостоверений, брали деньги, а затем исчезали.

Напоминаем, что в центре Киеве в пятницу, 1 декабря, произошло смертельное ДТП на улице Старановодницкой. В результате аварии погибли два человека.

полиция
авто
Украина
Хмельницкая область
права

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