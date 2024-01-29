В Хмельницкой области мужчина пожаловался в МВД, что его фальшивых прав не было в "Дії"

"Дія" в смартфоне. Фото: KP.UA

В Хмельницкой области в сервисный центр Министерства внутренних дел обратился мужчина с фальшивым водительским удостоверением. Его интересовало, почему липовые права не отражаются в "Дії".

Об этом сообщают в Сервисном центре МВД Хмельницкой области.

Читайте также:

Мужчина получит права через интернет

Муж рассказал, что получил права через интернет и не проходил обучение в автошколе.

"Я сам из Хмельницкой области, а вот права как делались в Киеве, а пришли мне из Харькова. Такая история с ними", — рассказал мужчина в переписке с сервисным центром.

На вопрос о том, проходил ли он обучение в автошколе, ответил отрицательно.

Переписка мужчины с сервисным центром МВД. Фото: скриншот

Неожиданный финал переписки с сервисным центром МВД. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что во Львовской области правоохранители сообщили семейной паре о подозрении в мошенничестве. Они размещали в сети Интернет объявления об изготовлении водительских удостоверений, брали деньги, а затем исчезали.

Напоминаем, что в центре Киеве в пятницу, 1 декабря, произошло смертельное ДТП на улице Старановодницкой. В результате аварии погибли два человека.