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На Хмельниччині чоловік поскаржився в МВС, що його фальшивих прав не було в "Дії"

29 січня 2024 23:32
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Хмельниччині чоловік поскаржився в МВС, що його фальшивих прав не було в "Дії"
"Дія" у смартфоні. Фото: KP.UA
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

На Хмельниччині до сервісного центру Міністерства внутрішніх справ звернувся чоловік із фальшивим водійським посвідченням. Його цікавило, чому липові права не відображаються в "Дії".

Про це повідомляють у Сервісному центрі МВС Хмельницької області

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Чоловік отримав права через інтернет

Чоловік розповів, що отримав права через інтернет і не проходив навчання в автошколі.

"Я сам із Хмельницької області, а от права наче робилися у Києві, а прийшли мені з Харкова. Отака історія з ними", — розповів чоловік у листуванні із сервісним центром.

На питання про те, чи проходив він навчання в автошколі, той відповів заперечливо. 

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Переписка чоловіка з сервісним центром МВС. Фото: скриншот
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Несподіваний фінал переписки з сервісним центром МВС. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що на Львівщині правоохоронці повідомили сімейній парі про підозру в шахрайстві. Вони розміщували в мережі Інтернет оголошення про виготовлення посвідчень водія, брали гроші, а потім зникали. 

Нагадуємо, що у ценрі Києві в п'ятницю, 1 грудня, сталася смертельна ДТП на вулиці Старановодницькій. Внаслідок аварії загинули двоє людей.

поліція
авто
Україна
Хмельницька область
права

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