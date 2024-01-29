На Хмельниччині чоловік поскаржився в МВС, що його фальшивих прав не було в "Дії"
На Хмельниччині до сервісного центру Міністерства внутрішніх справ звернувся чоловік із фальшивим водійським посвідченням. Його цікавило, чому липові права не відображаються в "Дії".
Про це повідомляють у Сервісному центрі МВС Хмельницької області.
Чоловік отримав права через інтернет
Чоловік розповів, що отримав права через інтернет і не проходив навчання в автошколі.
"Я сам із Хмельницької області, а от права наче робилися у Києві, а прийшли мені з Харкова. Отака історія з ними", — розповів чоловік у листуванні із сервісним центром.
На питання про те, чи проходив він навчання в автошколі, той відповів заперечливо.
Раніше ми повідомляли, що на Львівщині правоохоронці повідомили сімейній парі про підозру в шахрайстві. Вони розміщували в мережі Інтернет оголошення про виготовлення посвідчень водія, брали гроші, а потім зникали.
Нагадуємо, що у ценрі Києві в п'ятницю, 1 грудня, сталася смертельна ДТП на вулиці Старановодницькій. Внаслідок аварії загинули двоє людей.
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