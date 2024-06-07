В Херсонской области строят четыре подземных больницы — что известно

Одна из разрушенных больниц в Херсоне. Фото: Суспільне

В Херсонской области строят четыре подземных медицинских учреждения. Процесс длится уже год.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в эфире телемарафона "Єдині новини".

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"Строим четыре медицинских учреждения под землей — это и больница, и роддом, и центр сдачи крови, и инфекционная больница. Со всем оборудованием и операционными. Но этот процесс бесконечен, и на многие годы есть работа в этом направлении", — сказал Прокудин.

По его словам, в регионе продолжается развитие системы укрытий.

В настоящее время уже построено около 300 мобильных укрытий, идет ремонт в 20 убежищах.

В некоторых заведениях проводятся ремонты.

Напомним, в Подольске Одесской области построят укрытие для лицея. Предварительная стоимость работ составляет более 17 миллионов гривен. Отметим, что это уже второе укрытие для города за такую сумму в этом году, прошлую закупку провели в феврале.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что строительство новой подземной школы в городе уже завершено, и добавил, что она обеспечит безопасность и качественное образование для детей.