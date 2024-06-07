На Херсонщині будують чотири підземні лікарні — що відомо

На Херсонщині будують підземні лікарні — що відомо
На Херсонщині будують чотири підземні медичні заклади. Процес триває вже рік.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Будівництво підземних лікарень на Херсонщині — що відомо
"Будуємо чотири медичні заклади під землею — це і лікарня, і пологовий будинок, і центр здачі крові, і інфекційна лікарня. З усім обладнанням та операційними. Але цей процес нескінченний і на багато років є роботи в цьому напрямку", — сказав Прокудін.
За його словами, в регіоні продовжується розбудова системи укриттів.
Наразі вже збудовані близько 300 мобільних укриттів, триває ремонт в 20 сховищах.
У деяких закладах проводять ремонти.
Нагадаємо, у Подільську Одеської області побудують укриття для ліцею. Попередня вартість робіт становить понад 17 мільйонів гривень. Зазначимо, що це вже друге укриття для міста за таку суму у цьому році, минулу закупівлю провели в лютому.
Раніше ммер Харкова Ігор Терехов, заявив, що будівництво нової підземної школи у місті вже завершено, та додав, що вона забезпечить безпеку та якісну освіту для дітей.
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