На Херсонщині будують чотири підземні лікарні — що відомо

Одна зі зруйнованих лікарень у Херсоні. Фото: Суспільне

На Херсонщині будують чотири підземні медичні заклади. Процес триває вже рік.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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"Будуємо чотири медичні заклади під землею — це і лікарня, і пологовий будинок, і центр здачі крові, і інфекційна лікарня. З усім обладнанням та операційними. Але цей процес нескінченний і на багато років є роботи в цьому напрямку", — сказав Прокудін.

За його словами, в регіоні продовжується розбудова системи укриттів.

Наразі вже збудовані близько 300 мобільних укриттів, триває ремонт в 20 сховищах.

У деяких закладах проводять ремонти.

Нагадаємо, у Подільську Одеської області побудують укриття для ліцею. Попередня вартість робіт становить понад 17 мільйонів гривень. Зазначимо, що це вже друге укриття для міста за таку суму у цьому році, минулу закупівлю провели в лютому.

Раніше ммер Харкова Ігор Терехов, заявив, що будівництво нової підземної школи у місті вже завершено, та додав, що вона забезпечить безпеку та якісну освіту для дітей.