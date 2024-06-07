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На Херсонщині будують підземні лікарні — що відомо

7 червня 2024 16:20
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
На Херсонщині будують чотири підземні лікарні — що відомо
Одна зі зруйнованих лікарень у Херсоні. Фото: Суспільне
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

На Херсонщині будують чотири підземні медичні заклади. Процес триває вже рік.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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Будівництво підземних лікарень на Херсонщині — що відомо

"Будуємо чотири медичні заклади під землею — це і лікарня, і пологовий будинок, і центр здачі крові, і інфекційна лікарня. З усім обладнанням та операційними. Але цей процес нескінченний і на багато років є роботи в цьому напрямку", — сказав Прокудін.

За його словами, в регіоні продовжується розбудова системи укриттів.

Наразі вже збудовані близько 300 мобільних укриттів, триває ремонт в 20 сховищах.

У деяких закладах проводять ремонти.

Нагадаємо, у Подільську Одеської області побудують укриття для ліцею. Попередня вартість робіт становить понад 17 мільйонів гривень. Зазначимо, що це вже друге укриття для міста за таку суму у цьому році, минулу закупівлю провели в лютому. 

Раніше ммер Харкова Ігор Терехов, заявив, що будівництво нової підземної школи у місті вже завершено, та додав, що вона забезпечить безпеку та якісну освіту для дітей.

війна в Україні
Херсон
лікарні
Херсонська область

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