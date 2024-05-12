На Харьковщине людей завалило обломками дома — есть погибшая

Пострадавшие в результате российских обстрелов. Фото: ГСЧС

Россияне продолжают обстреливать Харьковскую область. В Волчанске Харьковской области спасательные команды вытащили из-под руин двух мужчин и женщину, которая, к сожалению, погибла.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в воскресенье, 12 мая.

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В Волчанске люди оказались под завалами

Утренний российский обстрел авиабомбами привел к уничтожению и значительному повреждению многочисленных частных домов и многоэтажек. Четверо человек оказались под обломками своего дома.

На место происшествия прибыли команды спасателей, полиции и медицинские работники из Национального университета гражданской защиты Украины.

Последствия российских обстрелов. Фото: ГСЧС

Владелец дома смог самостоятельно выбраться из-под завалов перед прибытием спасателей. Они извлекли из-под обрушенных конструкций двух мужчин. Женщина, рожденная в 1950 году, погибла под обломками дома.

Спасатели оказали первую помощь пострадавшим и эвакуировали их в более безопасное место и передали пострадавшим бригаде скорой медицинской помощи.

Ранее мы писали, что в городе Волчанск и близлежащих населенных пунктах Харьковщины из-за массированных российских обстрелов происходит эвакуация населения.

Также глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что российские войска начали новое наступление на Харьковскую область.