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На Харьковщине людей завалило обломками дома — есть погибшая

12 мая 2024 12:22
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Бригадир София
редактор
На Харьковщине людей завалило обломками дома — есть погибшая
Пострадавшие в результате российских обстрелов. Фото: ГСЧС
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Россияне продолжают обстреливать Харьковскую область. В Волчанске Харьковской области спасательные команды вытащили из-под руин двух мужчин и женщину, которая, к сожалению, погибла.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в воскресенье, 12 мая.

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Утренний российский обстрел авиабомбами привел к уничтожению и значительному повреждению многочисленных частных домов и многоэтажек. Четверо человек оказались под обломками своего дома.

На место происшествия прибыли команды спасателей, полиции и медицинские работники из Национального университета гражданской защиты Украины.

Последствия русских обстрелов. Фото: ГСЧС
Последствия российских обстрелов. Фото: ГСЧС

Владелец дома смог самостоятельно выбраться из-под завалов перед прибытием спасателей. Они извлекли из-под обрушенных конструкций двух мужчин. Женщина, рожденная в 1950 году, погибла под обломками дома.

Спасатели оказали первую помощь пострадавшим и эвакуировали их в более безопасное место и передали пострадавшим бригаде скорой медицинской помощи.

Ранее мы писали, что в городе Волчанск и близлежащих населенных пунктах Харьковщины из-за массированных российских обстрелов происходит эвакуация населения.

Также глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что российские войска начали новое наступление на Харьковскую область.

война
российские войска
ГСЧС
Украина
Харьковская область
обстрелы
спасатели
война в Украине

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