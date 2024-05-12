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На Харківщині людей завалило уламками будинку — є загибла

12 травня 2024 12:22
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
На Харківщині людей завалило уламками будинку — є загибла
Постраждалі внаслідок російських обстрілів. Фото: ДСНС
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Росіяни продовжують обстрілювати Харківську область. У Вовчанську, що на Харківщині, рятувальні команди витягли з-під руїн двох чоловіків та жінку, яка, на жаль, загинула.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України у неділю, 12 травня.

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У Вовчанську люди опинилися під завалами

Ранкові російські обстріли авіабомбами призвели до знищення і значного пошкодження численних приватних будинків та багатоповерхівок. Четверо людей опинилися під уламками свого дому.

На місце події швидко прибули команди рятувальників, поліції та медичні працівники з Національного університету цивільного захисту України.

Наслідки російських обстрілів. Фото: ДСНС
Наслідки російських обстрілів. Фото: ДСНС

Власник будинку зміг самостійно вибратися з-під завалів перед прибуттям рятувальників. Вони витягли з-під обвалених конструкцій двох чоловіків. Жінка, народжена в 1950 році, загинула під уламками будинку.

Рятувальники надали першу допомогу постраждалим і евакуювали їх до безпечнішого місця та передали постраждалих бригаді швидкої медичної допомоги.

Раніше ми писали, що у місті Вовчанськ та прилеглих населених пунктах Харківщини через масовані російські обстріли відбувається евакуація населення.

Також голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що російські війська розпочали новий наступ на Харківську область.

війна
російські війська
ДСНС
Україна
Харківська область
обстріли
рятувальники
війна в Україні

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