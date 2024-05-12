На Харківщині людей завалило уламками будинку — є загибла
Росіяни продовжують обстрілювати Харківську область. У Вовчанську, що на Харківщині, рятувальні команди витягли з-під руїн двох чоловіків та жінку, яка, на жаль, загинула.
Про це повідомила пресслужба ДСНС України у неділю, 12 травня.
У Вовчанську люди опинилися під завалами
Ранкові російські обстріли авіабомбами призвели до знищення і значного пошкодження численних приватних будинків та багатоповерхівок. Четверо людей опинилися під уламками свого дому.
На місце події швидко прибули команди рятувальників, поліції та медичні працівники з Національного університету цивільного захисту України.
Власник будинку зміг самостійно вибратися з-під завалів перед прибуттям рятувальників. Вони витягли з-під обвалених конструкцій двох чоловіків. Жінка, народжена в 1950 році, загинула під уламками будинку.
Рятувальники надали першу допомогу постраждалим і евакуювали їх до безпечнішого місця та передали постраждалих бригаді швидкої медичної допомоги.
Раніше ми писали, що у місті Вовчанськ та прилеглих населених пунктах Харківщини через масовані російські обстріли відбувається евакуація населення.
Також голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що російські війська розпочали новий наступ на Харківську область.
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