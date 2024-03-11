На Харьковщине государству вернут пограничный земельный участок стоимостью более 150 млн гривен
В Харьковской области вернут государству земельный участок вдоль границы с Россией. Его общая стоимость составляет более 150 млн гривен.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram в понедельник, 11 марта.
Участок возле российско-украинской границы вернут государству
Правоохранители установили, что земельный участок в Богодуховском районе Харьковской области незаконно выбыл из государственной собственности в коммунальную и был передан в аренду агрофирме для сельскохозяйственных нужд.
Ее площадь составляет 24,3 га, а стоимость — более 150 млн гривен.
При этом он фактически является землей пограничной полосы и должен использоваться исключительно для инженерных защитных сооружений от российской агрессии.
"Такие земли могут находиться исключительно в государственной собственности и использоваться для обороны страны, обеспечения деятельности органов пограничной службы", — говорится в сообщении.
Поэтому суд удовлетворил исковое заявление областной прокуратуры в интересах государства к агрофирме об устранении препятствий государству в пользовании и распоряжении землями обороны.
Напомним, в Николаевской области прокуратура подала иск в суд о возвращении земельного участка в водном фонде в собственность государства из-за нарушения условий договора аренды.
Также мы писали, что одесская прокуратура вернула в собственность учебного заведения 44 га земель. Стоимость участка оценена более чем в 7 млн гривен.
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