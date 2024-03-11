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На Харьковщине государству вернут пограничный земельный участок стоимостью более 150 млн гривен

11 марта 2024 19:41
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На Харьковщине государству вернут пограничный земельный участок стоимостью более 150 млн гривен
Земельный участок возле границы с РФ. Иллюстративное фото: Twitter
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Харьковской области вернут государству земельный участок вдоль границы с Россией. Его общая стоимость составляет более 150 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram в понедельник, 11 марта.

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Правоохранители установили, что земельный участок в Богодуховском районе Харьковской области незаконно выбыл из государственной собственности в коммунальную и был передан в аренду агрофирме для сельскохозяйственных нужд.

Ее площадь составляет 24,3 га, а стоимость — более 150 млн гривен.

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Земельный участок на карте. Фото: Харьковская областная прокуратура

При этом он фактически является землей пограничной полосы и должен использоваться исключительно для инженерных защитных сооружений от российской агрессии.

"Такие земли могут находиться исключительно в государственной собственности и использоваться для обороны страны, обеспечения деятельности органов пограничной службы", — говорится в сообщении.

Поэтому суд удовлетворил исковое заявление областной прокуратуры в интересах государства к агрофирме об устранении препятствий государству в пользовании и распоряжении землями обороны.

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Скриншот поста прокуратуры

Напомним, в Николаевской области прокуратура подала иск в суд о возвращении земельного участка в водном фонде в собственность государства из-за нарушения условий договора аренды.

Также мы писали, что одесская прокуратура вернула в собственность учебного заведения 44 га земель. Стоимость участка оценена более чем в 7 млн гривен.

граница
земля
Харьковская область
территориальная оборона
Россия

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