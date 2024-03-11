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На Харківщині державі повернуть прикордонну земельну ділянку вартістю понад 150 млн гривень

11 березня 2024 19:41
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Харківщині державі повернуть прикордонну земельну ділянку вартістю понад 150 млн гривень
Земельна ділянка біля кордону з РФ. Ілюстративне фото: Twitter
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Харківській області повернуть державі земельну ділянку уздовж кордону з Росією. Її загальна вартість становить понад 150 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури в Telegram у понеділок, 11 березня.

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Правоохоронці встановили, що земельна ділянка у Богодухівському районі на Харківщині незаконно вибула з державної власності до комунальної та була передана в оренду агрофірмі  для сільськогосподарських потреб.

Її площа становить 24,3 га, а вартість — понад 150 млн гривень. 

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Земельна ділянка на карті. Фото: Харківська обласна прокуратура

При цьому вона фактично є землею прикордонної смуги та повинна використовуватись виключно для інженерних захисних споруд від російської агресії. 

"Такі землі можуть перебувати виключно у державній власності та мають використовуватись для оборони країни, забезпечення діяльності органів прикордонної служби", — йдеться у повідомленні.

Тому суд задовольнив позовну заяву обласної прокуратури в інтересах держави до агрофірми про усунення перешкод державі у користуванні та розпорядженні землями оборони.

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Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, на Миколаївщині прокуратура подала позов до суду щодо повернення земельної ділянки у водному фонді у власність держави через порушення умов договору оренди. 

Також ми писали, що одеська прокуратура повернула у власність навчального закладу 44 га земель. Вартість ділянки оцінена у понад 7 млн гривень.

кордон
земля
Харківська область
територіальна оборона
Росія

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