На Харківщині державі повернуть прикордонну земельну ділянку вартістю понад 150 млн гривень
У Харківській області повернуть державі земельну ділянку уздовж кордону з Росією. Її загальна вартість становить понад 150 млн гривень.
Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури в Telegram у понеділок, 11 березня.
Ділянку біля російсько-українського кордону повернуть державі
Правоохоронці встановили, що земельна ділянка у Богодухівському районі на Харківщині незаконно вибула з державної власності до комунальної та була передана в оренду агрофірмі для сільськогосподарських потреб.
Її площа становить 24,3 га, а вартість — понад 150 млн гривень.
При цьому вона фактично є землею прикордонної смуги та повинна використовуватись виключно для інженерних захисних споруд від російської агресії.
"Такі землі можуть перебувати виключно у державній власності та мають використовуватись для оборони країни, забезпечення діяльності органів прикордонної служби", — йдеться у повідомленні.
Тому суд задовольнив позовну заяву обласної прокуратури в інтересах держави до агрофірми про усунення перешкод державі у користуванні та розпорядженні землями оборони.
Нагадаємо, на Миколаївщині прокуратура подала позов до суду щодо повернення земельної ділянки у водному фонді у власність держави через порушення умов договору оренди.
Також ми писали, що одеська прокуратура повернула у власність навчального закладу 44 га земель. Вартість ділянки оцінена у понад 7 млн гривень.
Читайте Новини.LIVE!