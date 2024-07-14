Сожгли авто военного

Сожженный автомобиль военного. Фото: Facebook Дианы Батиг

В городе Долина Ивано-Франковской области неизвестные подожгли автомобиль военного, который приехал в отпуск. Эту машину воин использовал в том числе и для выполнения боевых задач.

Об этом сообщила дочь военнослужащего Диана Батиг в воскресенье, 14 июля.

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"Сегодня ночью 13.07.2024 была подожжена машина моего отца, приехавшего в отпуск военного. Машина, на которой он выполняет боевые задания, машина спасает жизнь воинам и облегчает их тяжелый труд", — говорится в сообщении.

Девушка также выразила надежду, что злоумышленники, которые это сделали, обязательно будут найдены и понесут ответственность за свои действия. Также она объявила о начале сбора средств на ремонт автомобиля.

Капот сожженного автомобиля. Фото: Facebook Дианы Батиг

Кабина сожженного автомобиля. Фото: Facebook Дианы Батиг

Ранее мы писали, что в Оболонском районе Киева в воскресенье 7 июля сожгли автомобиль бойца Вооруженных сил Украины. Военнослужащий приехал в столицу для лечения.

Добавим, что в Одессе стражи порядка задержали двух мужчин, работавших на российскую спецслужбу ФСБ. Фигуранты готовили поджоги автомобилей украинских военных на территории города.