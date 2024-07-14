Спалили авто військового

Спалений автомобіль військового. Фото: Facebook Діани Батіг

У місті Долина, Івано-Франківської області, невідомі підпалили автомобіль військового, який приїхав у відпустку. Цю машину воїн використовував у тому числі і для виконання бойових завдань.

Про це повідомила доча військовослужбовця Діана Батіг у неділю, 14 липня.

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Спалили автомобіль бійця ЗСУ

"Сьогодні вночі 13.07.2024, була підпалена машина мого батька, військового який приїхав у відпустку. Машина на якій він виконує бойові завдання, машина котра рятує життя воїнам та полегшує їхню важку працю", — говориться у повідомленні.

Дівчина також висловила сподівання, що зловмисники, які це вчинили обов'язково будуть знайдені та понесуть відповідальність за свої дії. Також вона оголосила про початок збору коштів на ремонт автомобіля.

Капот спаленого автомобіля. Фото: Facebook Діани Батіг

Кабіна спаленого автомобіля. Фото: Facebook Діани Батіг

Раніше ми писали, що в Оболонському районі Києва у неділю, 7 липня, спалили автомобіль бійця Збройних сил України. Військовослужбовець приїхав до столиці на лікування.

Додамо, що в Одесі правоохоронці затримали двох чоловіків, які працювали на російську спецслужбу ФСБ. Фігуранти готували підпали авто українських військових на території міста.