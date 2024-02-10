На Донетчине ДТЭК возобновил электроснабжение более 10 тыс. домов

Энергетики возобновляют электросеть. Иллюстративное фото: ДТЭК

За сутки энергетикам Донбасской топливно-энергетической компании (ДТЭК) Донецкие электросети удалось восстановить электроэнергию в 10 тысячах домов 16 прифронтовых населенных пунктов Донетчины. Специалисты продолжают устанавливать стабильное электроснабжение даже, несмотря на постоянные атаки врага по региону.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в субботу, 10 февраля.

Читайте также:

Энергетики ДТЭК восстановили свет в 16 населенных пунктах Донетчины

Энергетики постоянно работают в прифронтовых городках и возобновляют электроснабжение, как только военные разрешают.

Специалисты не всегда имеют доступ к местам проведения работ из-за опасности, однако в течение 9 февраля энергетикам удалось снова заживить светом 10055 семей области.

"Специалисты ДТЭК Донецкие электросети непрерывно работают уже 717 сутки и восстанавливают оборудование и линии сразу же, как только это становится возможным. Ежедневно над восстановлениями в области работает более 60 бригад энергокомпании", — говорится в сообщении.

Напомним, оккупанты совершили атаку по критической инфраструктуре Украины в ночь на 3 февраля. Россияне атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК.

Также мы писали, что 7 февраля в результате российских обстрелов в Киеве произошло аварийное отключение света в Днепровском районе. Значительная часть местных жителей осталась без электроснабжения.