На Донеччині ДТЕК відновив електропостачання в понад 10 тис. осель

Енергетики відновлюють електромережу. Ілюстративне фото: ДТЕК

За добу енергетикам Донбаської паливно-енергетичної компанії (ДТЕК) Донецькі електромережі вдалося відновити електроенергію у 10 тисячах будинків 16 прифронтових населених пунктів Донеччини. Фахівці продовжують встановлювати стабільне електропостачання навіть попри постійні атаки ворога по регіону.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК в суботу, 10 лютого.

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Енергетики постійно працюють у прифронтових містечках та відновлюють електропостачання, як тільки військові надають на це дозвіл.

Фахівці не завжди мають доступ до місць проведення робіт через небезпеку, однак протягом 9 лютого спеціалістам вдалося знову заживити світлом 10055 родин області.

"Фахівці ДТЕК Донецькі електромережі безперервно працюють вже 717 добу та відновлюють обладнання та лінії одразу ж, щойно це стає можливим. Щоденно над відновленнями в області працює понад 60 бригад енергокомпанії", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, окупанти здійснили атаку по критичній інфраструктурі України в ніч на 3 лютого. Росіяни атакували теплоелектростанцію ДТЕК.

Також ми писали про те, що 7 лютого в результаті російських обстрілів у Києві відбулось аварійне відключення світла в Дніпровському районі. Значна частина місцевих мешканців залишилась без електропостачання.