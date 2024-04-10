В Донецкой области депутата горсовета подозревают в работе на ФСБ

Руки в наручниках. Иллюстративное фото: pexels

В результате проведенного следствия в Донецкой области выявлено, что депутата горсовета подозревают в работе на российскую спецслужбу ФСБ. Подозреваемый прилагал усилия и для планирования собственного будущего — в случае оккупации города видел себя "заммэра".

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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По данным следствия, с октября 2022 по март 2023 депутат вместе со своим знакомым занимался сбором военной информации для нужд Российской Федерации.

В процессе совместной деятельности депутат и его сообщник выезжали на автомобиле по городу и окрестностям с целью разведки местонахождение подразделений Вооруженных Сил Украины. Найденные локации депутат фиксировал на фото, а материал передавал своему коллеге, отправлявшему его "кураторам" в ФСБ РФ.

Удостоверение подозреваемого. Фото: Офис Генерального прокурора

За свою помощь российской спецслужбе депутат рассчитывал получить должность "заммэра" в оккупационной администрации в случае захвата города.

Известно, что в отношении депутата избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Его сообщник уже приговорен за коллаборационную деятельность к 12 годам лишения свободы.

Напомним, СБУ задержала бывшего члена Партии регионов, помогавшего ФСБ в наведении авиабомб в Сумской области. Ему грозит пожизненное заключение.

Добавим, в Харьковской области будут судить двух коллаборантов , которые помогали врагу.