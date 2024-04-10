Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Донецкой области депутата горсовета подозревают в работе на ФСБ arrow

В Донецкой области депутата горсовета подозревают в работе на ФСБ

10 апреля 2024 15:10
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Донецкой области депутата горсовета подозревают в работе на ФСБ
Руки в наручниках. Иллюстративное фото: pexels
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В результате проведенного следствия в Донецкой области выявлено, что депутата горсовета подозревают в работе на российскую спецслужбу ФСБ. Подозреваемый прилагал усилия и для планирования собственного будущего — в случае оккупации города видел себя "заммэра".

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Читайте также:

Материалы дела

По данным следствия, с октября 2022 по март 2023 депутат вместе со своим знакомым занимался сбором военной информации для нужд Российской Федерации.

В процессе совместной деятельности депутат и его сообщник выезжали на автомобиле по городу и окрестностям с целью разведки местонахождение подразделений Вооруженных Сил Украины. Найденные локации депутат фиксировал на фото, а материал передавал своему коллеге, отправлявшему его "кураторам" в ФСБ РФ.

В Донецкой области депутата горсовета подозревают в работе на ФСБ - фото 1
Удостоверение подозреваемого. Фото: Офис Генерального прокурора

За свою помощь российской спецслужбе депутат рассчитывал получить должность "заммэра" в оккупационной администрации в случае захвата города.

Известно, что в отношении депутата избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Его сообщник уже приговорен за коллаборационную деятельность к 12 годам лишения свободы.

Напомним, СБУ задержала бывшего члена Партии регионов, помогавшего ФСБ в наведении авиабомб в Сумской области. Ему грозит пожизненное заключение.

Добавим, в Харьковской области будут судить двух коллаборантов , которые помогали врагу.

Офис генерального прокурора
Донецкая область
ФСБ
госизмена
Коллаборант

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

27 марта 2024

20:51 Можно ли игнорировать оставшуюся в дверях повестку — ответ юриста

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

28 марта 2024

17:45 Как доехать на пробитом колесе до СТО, когда нет запаски — три способа

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований