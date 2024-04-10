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На Донеччині депутата міськради підозрюють у роботі на ФСБ

10 квітня 2024 15:10
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Донеччині депутата міськради підозрюють у роботі на ФСБ
Руки у кайданках. Ілюстративне фото: pexels
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У результаті проведеного слідства на Донеччині виявлено, що депутата міськради підозрюють у праці на російську спецслужбу ФСБ. Підозрюваний докладав зусиль і для планування власного майбутнього — у випадку окупації міста бачив себе "заступником мера". 

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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Матеріали справи

За даними слідства, з жовтня 2022 року по березень 2023 року депутат разом зі своїм знайомим займався збором військової інформації для потреб Російської Федерації.

У процесі спільної діяльності депутат та його спільник виїздили на автомобілі по місту й околицях з метою вивідування місцеперебування підрозділів Збройних Сил України. Знайдені локації депутат фіксував на фото, а матеріал передавав своєму колезі, який відправляв його "кураторам" у ФСБ РФ.

На Донеччині депутата міськради підозрюють у роботі на ФСБ - фото 1
Посвідчення підозрюваного. Фото: Офіс Генерального прокурора

За свою допомогу російській спецслужбі депутат розраховував отримати посаду "заступника мера" в окупаційній адміністрації у випадку захоплення міста.

Наразі відомо, що стосовно депутата обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Його спільника вже засуджено за колабораційну діяльність до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, СБУ затримала колишнього члена Партії регіонів, який допомагав ФСБ у наведенні авіабомб на Сумщині. Йому загрожує довічне ув'язнення. 

Додамо, на Харківщині судитимуть двох колаборантів, які допомагали ворогу.

Офіс генерального прокурора
Донецька область
ФСБ
держзрада
Колаборант

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