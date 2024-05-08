В Днепропетровской области в результате взрывов есть раненые, среди них — ребенок

Последствия обстрелов в Днепропетровской области. Фото: Нацполиция

Накануне россияне обстреляли Никополь в Днепропетровской области. От взрывов ранения получили мирные жители города, среди которых 6-летняя девочка.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в среду, 8 мая.

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7 мая утром враг ударил из артиллерии по Никополю, позже направил дроны. От взрывов получили мирные жители города, среди которых 6-летняя девочка. Им оказана необходимая медицинская помощь.

Во время одной из атак дроном осколочные ранения получил милиция. Его эвакуировал с места происшествия наряд отдела реагирования патрульной полиции и доставил на служебном автомобиле в больницу. Еще один полицейский получил минно-взрывную травму.

Во время ударов повреждена гражданская инфраструктура: частные дома, хозяйственные постройки, гаражи, газопроводы, линии электроснабжения, уничтожены автомобили. В зданиях разбиты крыша и потолок, пробиты стены и оконные рамы, вылетели стекла, обломками изуродовали фасады и ограждения вокруг, пострадало имущество в домах людей.

Под вражеским огнем также находилась Мировская, Марганецкая, Красногригорьевская и Покровская сельская территориальная община Никопольского района.

Кроме этого, вечером 7 мая россияне нанесли удары FPV-дронами по домовладениям в одном из сел Зеленодольского общества. Пострадал мужчина – его госпитализировали в больницу. Также повреждены частные дома.

Напомним, российские захватчики в среду, 8 мая, совершили обстрел Харькова. Число пострадавших в результате взрыва возросло до пяти человек.

Ранее, ночью 8 мая, РФ нанесла массированный удар по Украине, выпустив 55 ракет и 21 беспилотник. Под прицелом оказались объекты энергетической инфраструктуры в шести областях.

К слову, враг обстрелял объекты гражданской и критической инфраструктуры в Кировоградской области, ранен ребенок. Кроме того, оккупанты нанесли удар по Запорожью и Киевщине.