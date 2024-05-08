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На Дніпропетровщині внаслідок вибухів є поранені, серед них — дитина

8 травня 2024 16:48
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
На Дніпропетровщині внаслідок вибухів є поранені, серед них — дитина
Наслідки обстрілів на Дніпропетровщині. Фото: Нацполіція
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Напередодні росіяни обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. Від вибухів поранення отримали мирні мешканці міста, серед яких — 6-річна дівчинка.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України в середу, 8 травня.

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7 травня зранку ворог вдарив з артилерії по Нікополю, пізніше спрямував дрони. Від вибухів отримали мирні мешканці міста, серед яких — 6-річна дівчинка. Їм надана необхідна медична допомога.

Під час однієї з атак дроном осколкові поранення отримав правоохоронець. Його евакуював з місця події наряд відділу реагування патрульної поліції та доправив на службовому авто до лікарні. Ще один поліцейський отримав мінно-вибухову травму.

Під час ударів пошкоджено цивільну інфраструктуру: приватні будинки, господарські споруди, гаражі, газогони, лінії електропостачання, знищено автомобілі. В будівлях потрощено дах та стелю, пробито стіни та віконні рами, вилетіли шибки, уламками понівечило фасади та огорожі навкруги, постраждало майно в домівках людей.

Під ворожим вогнем також перебувала Мирівська, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська сільська територіальні громади Нікопольського району.

Окрім цього, ввечері 7 травня росіяни завдали ударів FPV-дронами по домоволодіннях в одному із сіл Зеленодольської громади. Постраждав чоловік — його госпіталізували до лікарні. Також пошкоджено приватні будинки.

Нагадаємо, російські загарбники в середу, 8 травня, здійснили обстріл Харкова. Кількість постраждалих внаслідок вибуху зросла до п'яти осіб.

Раніше, уночі 8 травня, РФ завдала масованого удару по Україні, випустивши 55 ракет та 21 безпілотник. Під прицілом опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури у шести областях країни.

До слова, ворог обстріляв об'єкти цивільної і критичної інфраструктури на Кіровоградщині, поранена дитина. Крім того, окупанти завдали удару по Запоріжжю та Київщині.

російські війська
Дніпропетровська область
обстріли
Нікополь
війна в Україні
Нацполіція

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