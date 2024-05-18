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В Днепропетровской области гражданский напал на работника ТЦК с ножом

18 мая 2024 17:25
обновлено: 17:51
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Бригадир София
редактор
В Днепропетровской области гражданский напал на работника ТЦК с ножом
Сотрудники ТЦК при проверке документов. Иллюстративное фото: "Радио Свобода"
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В городе Синельниково Днепропетровской области произошло нападение на военнослужащего. Известно, что на работника ТЦК напал гражданский с ножом.

Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВС Украины в субботу, 18 мая.

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В Синельниково 18 мая во время мероприятий по оповещению военнообязанных, проводимых военнослужащими территориального центра комплектования и социальной поддержки, гражданское лицо совершило вооруженное нападение с холодным оружием на сержанта Вооруженных Сил Украины. Сержант получил ранение руки от ножа.

Ему была оказана необходимая медицинская помощь. Правоохранители были немедленно доложены об инциденте. В настоящее время нападающий задержан. Начато уголовное расследование по факту препятствования деятельности Вооруженных Сил Украины и покушению на убийство.

В Сухопутных войсках отметили, что сотрудники ТЦК и СП, занимающиеся оповещением военнообязанных, являются специальными субъектами и имеют правовую защиту во время военного положения. Препятствование их работе будет иметь серьезные последствия, включая административную и уголовную ответственность.

Также в Сухопутных войсках отметили, что большинство сотрудников ТЦК и СП, включая роты охраны, состоят из военнослужащих, получивших травмы на войне и не служащих в боевых подразделениях.

"Благодарны всем военнообязанным гражданам Украины за понимание и взаимодействие и просим помнить: отказ от защиты страны, исполнение конституционной обязанности является неправомерным", — написали военные.

Также они подчеркнули, что данный инцидент произошел на фоне информационной кампании, направленной на дискредитацию военных. Возможно, преступление было спровоцировано российскими информационными ресурсами, распространяющими ложную информацию о военном учете и повестках.

Сообщение Сухопутных войск ВСУ. Фото: скриншот
Пост Сухопутных войск ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, в Украине в субботу, 18 мая, вступил в силу закон о мобилизации. Верховная Рада приняла его в апреле, после чего документ подписал президент Владимир Зеленский.

Ранее мы писали, что согласно новому закону изменяются критерии определения пригодности к военной службе.

Кроме того, в Украине с 18 мая изменяются правила вручения повесток военнообязанным.

ВСУ
нападение
Украина
Днепропетровская область
военные
ТЦК и СП

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