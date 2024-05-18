На Дніпропетровщині цивільний напав на працівника ТЦК з ножем

Співробітники ТЦК під час перевірки документів. Ілюстративне фото: "Радіо Свобода"

В місті Синельникове Дніпропетровської області стався напад на військовослужбовця. Відомо, що на працівника ТЦК напав цивільний з ножем.

Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗС України у суботу, 18 травня.

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У Синельниковому 18 травня під час заходів з оповіщення військовозобов’язаних, які проводились військовослужбовцями територіального центру комплектування та соціальної підтримки, цивільна особа скоїла озброєний напад з холодною зброєю на сержанта Збройних Сил України. Сержант отримав поранення руки від ножа.

Йому було надано необхідну медичну допомогу. Правоохоронці були негайно повідомлені про інцидент. Наразі нападника затримано. Розпочато кримінальне розслідування за фактом перешкоджання діяльності Збройних Сил України та замаху на вбивство.

У Сухопутних військах наголосили, що співробітники ТЦК та СП, які займаються оповіщенням військовозобов’язаних, є спеціальними суб’єктами і мають правовий захист під час воєнного стану. Перешкоджання їхній роботі матиме серйозні наслідки, включаючи адміністративну та кримінальну відповідальність.

Також у Сухопутних військах зауважили, що більшість співробітників ТЦК та СП, включаючи роти охорони, складаються з військовослужбовців, які отримали травми на війні і не можуть служити у бойових підрозділах.

"Вдячні всім військовозобов’язаним громадянам України за розуміння і взаємодію і просимо пам’ятати: відмова від захисту країни, виконання конституційного обов’язку є неправомірною", — написали військові.

Також вони підкреслили, що цей інцидент відбувся на фоні інформаційної кампанії, спрямованої на дискредитацію військових. Можливо, злочин був спровокований російськими інформаційними ресурсами, які поширюють неправдиву інформацію про військовий облік та повістки.

Допис Сухопутних військ ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні у суботу, 18 травня, набув чинності закон про мобілізацію. Верховна Рада ухвалила його у квітні, після чого документ підписав президент Володимир Зеленський.

Раніше ми писали, що згідно з новим законом, змінюються критерії щодо визначення придатності до військової служби.

Крім того, в Україні з 18 травня змінюються правила вручення повісток військовозобов'язаним.