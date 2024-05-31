В Черкасской области во двор сотрудника ТЦК бросили гранату
Сегодня ночью неизвестный бросил гранату во двор сотрудника Звенигородского ТЦК Черкасской области. Злоумышленнику грозит от трех до семи лет заключения.
Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Никто не пострадал, однако есть повреждения
"Событие произошло в поселке Екатериновка Черкасской области. Неизвестный бросил гранату Ф-1 во двор старшего инспектора Звенигорского ТЦК. Граната взорвалась, никто не пострадал. Взрывом поврежден фасад дома и автомобиль", — говорит источник.
Возбуждено уголовное дело по статье хулиганство. Правонарушителю грозит от трех до семи лет тюрьмы.
Напомним, если между данными в бумажных военно-учетных документах и электронном реестре "Оберіг" есть несоответствия, то гражданин должен обратиться в ТЦК или другие уполномоченные органы для уточнения этой информации. Сделать это сейчас можно, например, с помощью заказного письма.
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