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В Черкасской области во двор сотрудника ТЦК бросили гранату

31 мая 2024 18:44
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
В Черкасской области во двор сотрудника ТЦК бросили гранату
Человек, держащий гранату. Фото: kievvlast.com
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Сегодня ночью неизвестный бросил гранату во двор сотрудника Звенигородского ТЦК Черкасской области. Злоумышленнику грозит от трех до семи лет заключения.

Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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Никто не пострадал, однако есть повреждения

"Событие произошло в поселке Екатериновка Черкасской области. Неизвестный бросил гранату Ф-1 во двор старшего инспектора Звенигорского ТЦК. Граната взорвалась, никто не пострадал. Взрывом поврежден фасад дома и автомобиль", — говорит источник.

Возбуждено уголовное дело по статье хулиганство. Правонарушителю грозит от трех до семи лет тюрьмы.

Напомним, если между данными в бумажных военно-учетных документах и электронном реестре "Оберіг" есть несоответствия, то гражданин должен обратиться в ТЦК или другие уполномоченные органы для уточнения этой информации. Сделать это сейчас можно, например, с помощью заказного письма.

Ранее мы сообщали, что россияне готовятся снять на оккупированных украинских территориях целый ряд провокационных рельсовых видеороликов. Темой этих фейков будут "пьяные и неадекватные работники украинских ТЦК".

Новини.LIVE сообщали список адресов и телефонов территориальных центров комплектования и социальной поддержки в крупных украинских городах.

Черкасская область
военный призыв
мобилизация
война в Украине
ТЦК и СП
военнообязанные
граната
хулиганство
правосудие

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