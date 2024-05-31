В Черкасской области во двор сотрудника ТЦК бросили гранату

Человек, держащий гранату. Фото: kievvlast.com

Сегодня ночью неизвестный бросил гранату во двор сотрудника Звенигородского ТЦК Черкасской области. Злоумышленнику грозит от трех до семи лет заключения.

Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Читайте также:

Никто не пострадал, однако есть повреждения

"Событие произошло в поселке Екатериновка Черкасской области. Неизвестный бросил гранату Ф-1 во двор старшего инспектора Звенигорского ТЦК. Граната взорвалась, никто не пострадал. Взрывом поврежден фасад дома и автомобиль", — говорит источник.

Возбуждено уголовное дело по статье хулиганство. Правонарушителю грозит от трех до семи лет тюрьмы.

Напомним, если между данными в бумажных военно-учетных документах и электронном реестре "Оберіг" есть несоответствия, то гражданин должен обратиться в ТЦК или другие уполномоченные органы для уточнения этой информации. Сделать это сейчас можно, например, с помощью заказного письма.

Ранее мы сообщали, что россияне готовятся снять на оккупированных украинских территориях целый ряд провокационных рельсовых видеороликов. Темой этих фейков будут "пьяные и неадекватные работники украинских ТЦК".

Новини.LIVE сообщали список адресов и телефонов территориальных центров комплектования и социальной поддержки в крупных украинских городах.