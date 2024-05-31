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На Черкащині у двір співробітника ТЦК кинули гранату

31 травня 2024 18:44
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
На Черкащині у двір співробітника ТЦК кинули гранату
Людина тримає гранату. Фото: kievvlast.com
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Сьогодні вночі невідомий кинув гранату у двір співробітника Звенигородського ТЦК на Черкащині. Зловмиснику загрожує від трьох до семи років ув’язнення.

Про це повідомляє "Страна.ua" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

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Ніхто не постраждав, однак є пошкодження

"Подія сталася у селищі Катеринівка на Черкащині. Невідомий кинув гранату Ф-1 у двір старшого інспектора Звенигорського ТЦК. Граната вибухнула, ніхто не постраждав. Вибухом пошкоджено фасад будинку та автомобіль", — каже джерело.

Порушено кримінальну справу за статтею хуліганство. Правопорушнику загрожує від трьох до семи років ув’язнення.

Нагадаємо, якщо між даними у паперових військово-облікових документах та електронному реєстрі "Оберіг" є невідповідності, то громадянин має звернутися до ТЦК чи інших уповноважених органів для уточнення цієї інформації. Зробити це зараз можна, наприклад, за допомогою рекомендованого листа.

Раніше ми повідомляли, що росіяни готуються зняти на окупованих українських територіях цілу низку провокаційних рейкових відеороликів. Темою цих фейків будуть "п’яні та неадекватні працівники українських ТЦК".

Як відомо, Новини.LIVE повідомляли список адрес та телефонів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у великих українських містах.

Черкаська область
військовий призов
мобілізація
війна в Україні
ТЦК та СП
військовозобов'язані
граната
хуліганство
правосуддя

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