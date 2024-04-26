В Черкасской и Харьковской области прогремели взрывы
26 апреля 2024 21:50
Взрыв в небе. Иллюстративное фото: скриншот с видео
В Черкасской и Харьковской области прогремели взрывы.
Об этом сообщают со ссылкой на местные паблики, сообщает Новини.LIVE.
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В настоящее время подробности уточняются.
Напомним, ночью 24 апреля в Харькове раздались взрывы.
Также мы сообщали о том, что в понедельник, 22 апреля, россияне ударили по птицефабрике в Харьковском районе. На месте попадания вспыхнул пожар.
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