Взрыв в небе. Иллюстративное фото: скриншот с видео

В Черкасской и Харьковской области прогремели взрывы.

Об этом сообщают со ссылкой на местные паблики, сообщает Новини.LIVE.

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Скриншот из Telegam Новини.LIVE

В настоящее время подробности уточняются.

Напомним, ночью 24 апреля в Харькове раздались взрывы.

Также мы сообщали о том, что в понедельник, 22 апреля, россияне ударили по птицефабрике в Харьковском районе. На месте попадания вспыхнул пожар.