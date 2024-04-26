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В Черкасской и Харьковской области прогремели взрывы

26 апреля 2024 21:50
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко
В Черкасской и Харьковской области прогремели взрывы
Взрыв в небе. Иллюстративное фото: скриншот с видео
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко

В Черкасской и Харьковской области прогремели взрывы.

Об этом сообщают со ссылкой на местные паблики, сообщает Новини.LIVE.

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Скриншот из Telegam Новини.LIVE

В настоящее время подробности уточняются.

Напомним, ночью 24 апреля в Харькове раздались взрывы.

Также мы сообщали о том, что в понедельник, 22 апреля, россияне ударили по птицефабрике в Харьковском районе. На месте попадания вспыхнул пожар.

война
Харьков
взрыв
Черкассы
Харьковская область
Черкасская область

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