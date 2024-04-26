Вибух у небі. Ілюстративне фото: скриншот з відео

На Черкащині та Харківщині пролунали вибухи.

Про це повідомляють з посиланням на місцеві пабліки повідомляє Новини.LIVE.

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Скриншот з Telegam Новини.LIVE

Наразі, подробиці уточнюються.

Нагадаємо, вночі 24 квітня у Харкові пролунали вибухи.

Також ми повідомляли про те, що в понеділок, 22 квітня, росіяни вдарили по птахофабриці в Харківському районі. На місці влучення спалахнула пожежа.