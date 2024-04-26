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На Черкащині та Харківщині пролунали вибухи

26 квітня 2024 21:50
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко
На Черкащині та Харківщині пролунали вибухи
Вибух у небі. Ілюстративне фото: скриншот з відео
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко

На Черкащині та Харківщині пролунали вибухи.

Про це повідомляють з посиланням на місцеві пабліки повідомляє Новини.LIVE.

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Скриншот з Telegam Новини.LIVE

Наразі, подробиці уточнюються.

Нагадаємо, вночі 24 квітня у Харкові пролунали вибухи.

Також ми повідомляли про те, що в понеділок, 22 квітня, росіяни вдарили по птахофабриці в Харківському районі. На місці влучення спалахнула пожежа.

війна
Харків
вибух
Черкаси
Харківська область
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