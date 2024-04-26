На Черкащині та Харківщині пролунали вибухи
26 квітня 2024 21:50
Вибух у небі. Ілюстративне фото: скриншот з відео
На Черкащині та Харківщині пролунали вибухи.
Про це повідомляють з посиланням на місцеві пабліки повідомляє Новини.LIVE.
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Наразі, подробиці уточнюються.
Нагадаємо, вночі 24 квітня у Харкові пролунали вибухи.
Також ми повідомляли про те, що в понеділок, 22 квітня, росіяни вдарили по птахофабриці в Харківському районі. На місці влучення спалахнула пожежа.
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