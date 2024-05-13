Правоохранитель за деньги вывозил мужчин в границу

ГБР разоблачило схему для уклонистов. Фото: ГБР

Государственное бюро расследований разоблачило схему для переправки мужчин призывного возраста за границу. Ее организовал правоохранитель из Буковины.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР в понедельник, 13 мая.

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Так, мужчина предлагал уклонистам перевезти их мимо блокпостов к границе на собственном автомобиле. А дальше, имея информацию о дежурствах и маршрутах движения пограничных нарядов, он давал инструкции по маршруту для пешего пересечения границы с Румынией. За свои "услуги" он брал 6 500 долларов с каждого мужчины.

Задержание правоохранителя. Фото: ГБР

Сотрудники ГБР задержали злоумышленника 12 мая после получения средств от очередного мужчины. Ему объявили подозрение в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, руководстве такими действиями и содействии их совершению с использованием служебного положения.

Задержание правоохранителя. Фото: ГБР

Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении правоохранителя от должности. Ему грозит лишение свободы сроком от 7 до 9 лет с конфискацией имущества.

Изъятые деньги. Фото: ГБР

Скриншот поста ГБР

Напомним, киевская полиция задержала руководителя благотворительного фонда, который за 12 тыс. долларов помогал уклонистам незаконно пересечь границу.

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