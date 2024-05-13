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На Буковине задержали правоохранителя, который за деньги подвозил уклонистов к границе на своем авто

13 мая 2024 19:38
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Правоохранитель за деньги вывозил мужчин в границу
ГБР разоблачило схему для уклонистов. Фото: ГБР
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Государственное бюро расследований разоблачило схему для переправки мужчин призывного возраста за границу. Ее организовал правоохранитель из Буковины.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР в понедельник, 13 мая.

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Так, мужчина предлагал уклонистам перевезти их мимо блокпостов к границе на собственном автомобиле. А дальше, имея информацию о дежурствах и маршрутах движения пограничных нарядов, он давал инструкции по маршруту для пешего пересечения границы с Румынией. За свои "услуги" он брал 6 500 долларов с каждого мужчины.

перевозил уклоняющих границу
Задержание правоохранителя. Фото: ГБР

Сотрудники ГБР задержали злоумышленника 12 мая после получения средств от очередного мужчины. Ему объявили подозрение в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, руководстве такими действиями и содействии их совершению с использованием служебного положения.

помогал мужчине уехать за границу
Задержание правоохранителя. Фото: ГБР

Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении правоохранителя от должности. Ему грозит лишение свободы сроком от 7 до 9 лет с конфискацией имущества.

милиционера из Буковины разоблачили на помощи ухилянтам
Изъятые деньги. Фото: ГБР
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Скриншот поста ГБР

Напомним, киевская полиция задержала руководителя благотворительного фонда, который за 12 тыс. долларов помогал уклонистам незаконно пересечь границу.

Также мы писали, что Киевский ТЦК направил повестку украинскому военному, который потерял ноги на войне.

граница
Черновицкая область
военный призыв
война в Украине
уклонисты
мужчины

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