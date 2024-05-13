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На Буковині затримали правоохоронця, який за гроші підвозив ухилянтів до кордону на своєму авто

13 травня 2024 19:38
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Правоохоронець за гроші вивозив чоловіків до кордону
ДБР викрило схему для ухилянтів. Фото: ДБР
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Державне бюро розслідувань викрило схему для переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Її організував правоохоронець з Буковини.

Про це повідомляє пресслужба ДБР у понеділок, 13 травня.

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За гроші вивозив ухилянтів до кордону

Так, чоловік пропонував ухилянтам перевезти їх повз блокпости до кордону на власному автомобілі. А далі, маючи інформацію про чергування і маршрути руху прикордонних нарядів, він давав інструкції щодо маршруту для пішого перетину кордону з Румунією. За свої "послуги" він брав 6 500 доларів з кожного чоловіка.

перевозив ухилянтів до кордону
Затримання правоохоронця. Фото: ДБР

Працівники ДБР затримали зловмисника 12 травня після отримання коштів від чергового чоловіка. Йому оголосили підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню з використанням службового становища.

допомагав чоловіка виїхати за кордон
Затримання правоохоронця. Фото: ДБР

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення правоохоронця від посади. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з конфіскацією майна.

правоохоронця з Буковини викрили на допомозі ухилянтам
Вилучені гроші. Фото: ДБР
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Скриншот допису ДБР

Нагадаємо, київська поліція затримала керівника благодійного фонду, який за 12 тис. доларів допомагав ухилянтам незаконно перетнути кордон.

Також ми писали, що Київський ТЦК надіслав повістку українському військовому, який втратив ноги на війні.

кордон
Чернівецька область
військовий призов
війна в Україні
ухилянти
чоловіки

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