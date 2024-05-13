Правоохоронець за гроші вивозив чоловіків до кордону

ДБР викрило схему для ухилянтів. Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань викрило схему для переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Її організував правоохоронець з Буковини.

Про це повідомляє пресслужба ДБР у понеділок, 13 травня.

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Так, чоловік пропонував ухилянтам перевезти їх повз блокпости до кордону на власному автомобілі. А далі, маючи інформацію про чергування і маршрути руху прикордонних нарядів, він давав інструкції щодо маршруту для пішого перетину кордону з Румунією. За свої "послуги" він брав 6 500 доларів з кожного чоловіка.

Затримання правоохоронця. Фото: ДБР

Працівники ДБР затримали зловмисника 12 травня після отримання коштів від чергового чоловіка. Йому оголосили підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню з використанням службового становища.

Затримання правоохоронця. Фото: ДБР

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення правоохоронця від посади. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з конфіскацією майна.

Вилучені гроші. Фото: ДБР

Скриншот допису ДБР

Нагадаємо, київська поліція затримала керівника благодійного фонду, який за 12 тис. доларів допомагав ухилянтам незаконно перетнути кордон.

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