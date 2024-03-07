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На Аскольдовой могиле почтили память легендарного командира "Да Винчи"

7 марта 2024 13:06
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
На Аскольдовой могиле почтили память легендарного командира "Да Винчи"
Фотография Дмитрия Коцюбайло на его могиле. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Киеве на Аскольдовой могиле чтят память Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло. Сегодня годовщина гибели легендарного боевого командира Вооруженных сил Украины .

На месте происшествия побывал корреспондент Новини.LIVE в четверг, 7 марта.

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Панихида по Дмитрию "Да Винчи" Коцюбайлу

Дмитрий Коцюбайло (позывной "Да Винчи") был основателем и командиром спецподразделения "Волки Да Винчи". Он погиб под Бахмутом во время вражеских артиллерийских обстрелов.

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Панахида по "Да Винчи". Фото: скриншот

Что известно о Дмитрии Коцюбайле

Дмитрий был участником Революции Достоинства. С 2014 года он стал на защиту независимости Украины, участвовал в боях в самых горячих точках Донецкой и Луганской. Он стал первым в истории Украины добровольцем, которому было присвоено звание Героя Украины прижизненно.

С началом полномасштабного вторжения России боевая группа "Волки Да Винчи" стала батальоном, вошедшим в состав ВСУ.

"Волки Да Винчи" участвовали в боях в Донецкой области: в Соледаре, Берестовом, Серебрянке, Владимировке и Бахмуте. В Луганской области — в Северодонецке, Лисичанске, Белогоровке и Кременной, а также в освобождении Харьковщины: Балаклеи, Изюма и Купянская.

Да венчи
Ангелы и свечи на могиле "Да Винчи". Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE
да венчи
Военный на могиле собрата. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE
да венчи
Воин на могиле "Да Винчи". Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE
да венчи
Процессия на Аскольдовой могиле. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE
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Служба Божья на аскольдовой могиле. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Ранее мы сообщали, что военнослужащий ВСУ и руководитель движения "Гонор" Сергей Филимонов стал новым командиром батальона "Волки Да Винчи".

Он призвал всех желающих присоединиться к подразделению и подчеркнул, что им нужны не только штурмовики.

Киев
война
ВСУ
Герой Украины
память

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