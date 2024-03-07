На Аскольдовій могилі вшанували пам'ять легендарного командира "Да Вінчі"
В Києві на Аскольдовій могилі вшановують пам’ять Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла. Сьогодні роковини загибелі легендарного бойового командира Збройних сил України.
На місці події побував кореспондент Новини.LIVE у четвер, 7 березня.
Панахида по Дмитру "Да Вінчі" Коцюбайлу
Дмитро Коцюбайло (позивний "Да Вінчі") був засновником і командиром спецпідрозділу "Вовки Да Вінчі". Він загинув під Бахмутом під час ворожого артилерійського обстрілу.
Що відомо про Дмитра Коцюбайла
Дмитро був учасником Революції Гідності. З 2014 року він став на захист незалежності України, брав участь у боях в найгарячіших точках на Донеччині та Луганщині. Він став першим в історії України добровольцем, якому було присвоєно звання Героя України прижиттєво.
З початком повномасштабного вторгнення Росії бойова група "Вовки Да Вінчі" стала батальйоном, що увійшов до складу ЗСУ.
"Вовки Да Вінчі" брали участь у боях на Донеччині: у Соледарі, Берестовому, Серебрянці, Володимирівці та Бахмуті. На Луганщині — у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Білогорівці й Кремінній, а також у звільненні Харківщини: Балаклії, Ізюма та Куп’янська.
Раніше ми повідомляли, що військовослужбовець ЗСУ та очільник руху "Гонор" Сергій Філімонов став новим командиром батальйону "Вовки Да Вінчі".
Він закликав усіх охочих приєднатися до підрозділу і наголосив, що їм потрібні не лише штурмовики.
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