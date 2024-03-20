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МИД Греции запретил приглашать представителей РФ на празднование Дня независимости страны

20 марта 2024 10:42
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
МИД Греции запретил приглашать представителей РФ на празднование Дня независимости страны
Празднование Дня независимости Греции в США. Фото иллюстративное: Greek Town Chicago
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Министерство иностранных дел Греции разослало загранучреждениям письмо с запретом приглашать представителей России и Беларуси на празднование Дня независимости страны. Это событие выпадает на 25 марта.

Об этом сообщает Sputnik News в среду, 20 марта.

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"В связи с национальным праздником 25 марта просим не посылать приглашение представителям дипломатических и консульских ведомств России и Беларуси на ваши мероприятия", — говорится в письме министра иностранных дел республики Гиоргоса Герапетритиса.

День независимости Греции

День независимости Греции является общенациональным праздником, во время которого греки чествуют героев революции 1821-1829 годов.

В этот день на центральной афинской площади Синтагма проходит военный парад. Также проводятся торжественные мероприятия в Греции и ее представительствах за границей.

Ранее мы сообщали, что Греция стала одной из первых стран, помогавшей Украине с первых дней полномасштабной войны.

Греческая делегация стала сегодня свидетелями обстрела Одессы, в результате которого погибли. Находящиеся с официальным визитом международные гости не пострадали.

праздники
МИД
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Греция
День Независимости
Россия

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