МИД Греции запретил приглашать представителей РФ на празднование Дня независимости страны

Празднование Дня независимости Греции в США. Фото иллюстративное: Greek Town Chicago

Министерство иностранных дел Греции разослало загранучреждениям письмо с запретом приглашать представителей России и Беларуси на празднование Дня независимости страны. Это событие выпадает на 25 марта.

Об этом сообщает Sputnik News в среду, 20 марта.

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"В связи с национальным праздником 25 марта просим не посылать приглашение представителям дипломатических и консульских ведомств России и Беларуси на ваши мероприятия", — говорится в письме министра иностранных дел республики Гиоргоса Герапетритиса.

День независимости Греции

День независимости Греции является общенациональным праздником, во время которого греки чествуют героев революции 1821-1829 годов.

В этот день на центральной афинской площади Синтагма проходит военный парад. Также проводятся торжественные мероприятия в Греции и ее представительствах за границей.

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