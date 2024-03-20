МЗС Греції заборонило запрошувати представників РФ на святкування Дня незалежності країни

Святкування Дня незалежності Греції в США. Фото ілюстративне: Greek Town Chicago

Міністерство закордонних справ Греції розіслало закордонним установам лист із забороною запрошувати представників Росії та Білорусії на святкування Дня незалежності країни. Ця подія припадає на 25 березня.

Про це повідомляє Sputnik News у середу, 20 березня.

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"У зв'язку з національним святом 25 березня просимо не надсилати запрошення представникам дипломатичних та консульських відомств Росії та Білорусі на ваші заходи", — йдеться у листі міністра закордонних справ республіки Гіоргоса Герапетрітіса.

День незалежності Греції

День незалежності Греції є загальнонаціональним святом, під час якого греки вшановують героїв революції 1821—1829 років.

Цього дня на центральній афінській площі Синтагма проходить військовий парад. Також проводяться урочисті заходи у Греції та її представництвах за кордоном.

Раніше ми повідомляли, що Греція стала однією з перших країн, яка допомагала Україні з перших днів повномасштабної війни.

Грецька делегація стала сьогодні свідками обстрілу Одеси, внаслідок якого є загиблі. Міжнародні гості, які перебувають з офіційним візитом, не постраждали.