Мусорка, Лох и Бухаловка - в РФ отозвали проект о запрете "оскорбительных" названий населенных пунктов

Мусорка и Бухаловка — в РФ отозвали проект о запрете "оскорбительных" названий населенных пунктов
Из Госдумы России отозвали проект закона о запрещении использования "оскорбительных" названий населенных пунктов. Предложение поступило в нижнюю палату парламента в октябре 2023 года. По заявлению авторов, инициатива исходила от жителей одного из сел в Ярославской области, имеющего нецензурное название.
Об этом во вторник, 13 февраля, сообщает "Коммерсантъ".
"Оскорбительные" названия населенных пунктов в РФ
27 ноября проект был рассмотрен в первом чтении. Однако думский комитет по региональной политике и местному самоуправлению заключил, что новелла не соответствует ряду федеральных законов.
Тогда планировалось, что поправки коснутся статьи 11 Закона "О наименовании географических объектов", где прописано, что в РФ не допускается употребление искаженных наименований географических объектов и предлагалось дополнить ее запретом на употребление оскорбительных, пренебрежительных и унижающих достоинство жителей населенного пункта.
В пояснительной записке к документу приводились следующие примеры: село Лох в Саратовской области, село Антилохово в Ивановской, село Шалава в Ярославской, Пуково (село в Тверской области), Мусорка (село в Самарской области), Бухалово (несколько сел в Ярославской, Тверской и Архангельской) областях), Попки в Псковской области.
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