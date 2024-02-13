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Мусорка и Бухаловка — в РФ отозвали проект о запрете "оскорбительных" названий населенных пунктов

13 февраля 2024 23:58
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Мусорка, Лох и Бухаловка - в РФ отозвали проект о запрете "оскорбительных" названий населенных пунктов
Въезд в Мусорку. Фото: соцсети
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Из Госдумы России отозвали проект закона о запрещении использования "оскорбительных" названий населенных пунктов. Предложение поступило в нижнюю палату парламента в октябре 2023 года. По заявлению авторов, инициатива исходила от жителей одного из сел в Ярославской области, имеющего нецензурное название.

Об этом во вторник, 13 февраля, сообщает "Коммерсантъ".

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"Оскорбительные" названия населенных пунктов в РФ

27 ноября проект был рассмотрен в первом чтении. Однако думский комитет по региональной политике и местному самоуправлению заключил, что новелла не соответствует ряду федеральных законов.

Тогда планировалось, что поправки коснутся статьи 11 Закона "О наименовании географических объектов", где прописано, что в РФ не допускается употребление искаженных наименований географических объектов и предлагалось дополнить ее запретом на употребление оскорбительных, пренебрежительных и унижающих достоинство жителей населенного пункта.

В пояснительной записке к документу приводились следующие примеры: село Лох в Саратовской области, село Антилохово в Ивановской, село Шалава в Ярославской, Пуково (село в Тверской области), Мусорка (село в Самарской области), Бухалово (несколько сел в Ярославской, Тверской и Архангельской) областях), Попки в Псковской области.

Напомним, в Одессе появятся улицы Бахмутская и Мариупольская. Однако пока неизвестно, где именно. Соответствующие решения должны быть приняты депутатами на заседании городского совета.

Также мы писали, что на второй год полномасштабной российско-украинской войны в Одессе до сих пор остается десяток топонимических объектов, названных в честь поэта Александра Пушкина. Историко-топонимическая комиссия сообщила о переименовании сквера и переносе памятника в музей.

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