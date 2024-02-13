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Мусорка, Лох і Бухаловка — у РФ відкликали проєкт про заборону "образливих" назв населених пунктів

13 лютого 2024 23:58
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Мусорка, Лох і Бухаловка — у РФ відкликали проєкт про заборону "образливих" назв населених пунктів
В'їзд у Мусорку. Фото: соцмережі
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

З Держдуми Росії відкликали проєкт закону про заборону використання "образливих" назв населених пунктів. Пропозиція надійшла до нижньої палати парламенту у жовтні 2023 року. За заявою авторів, ініціатива виходила від жителів одного з сіл у Ярославській області, що має нецензурну назву.

Про це у вівторок, 13 лютого, повідомляє "Комерсантъ".

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27 листопада проєкт розглянули у першому читанні. Однак думський комітет з регіональної політики та місцевого самоврядування уклав, що новела не відповідає ряду федеральних законів.

Тоді планувалося, що поправки торкнуться статті 11 Закону "Про найменування географічних об'єктів", де прописано, що в РФ не допускається вживання спотворених найменувань географічних об'єктів і пропонувалося доповнити її забороною на вживання образливих, зневажливих та принижуючих гідність мешканців населеного пункту найменувань.

У пояснювальній записці до документа наводилися такі приклади: село Лох у Саратовській області, село Антилохове в Іванівській, село Шалава в Ярославській, Пуково (село в Тверській області), Мусорка (село в Самарській області), Бухалове (кілька сіл в Ярославській, Тверській та Архангельській) областях), Попки у Псковській області.

Нагадаємо, в Одесі зʼявляться вулиці Бахмутська та Маріупольська. Проте наразі невідомо, де саме. Відповідні рішення мають ухвалити депутати на засіданні міської ради. 

Також ми писали, що на другий рік повномасштабної російсько-української війни, в Одесі досі залишається десяток топонімічних обʼєктів, названих на честь поета Олександра Пушкіна. Історико-топонімічна комісія повідомила про перейменування скверу та перенесення памʼятника до музею. 

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