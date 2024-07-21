Комета 13P/Ольберс пролетела максимально близко над Землей

Комета Ольберса. Фото: wikipedia.org

В субботу, 20 июля, на скорости почти 135 тысяч километров в час комета 13P/Olbers максимально близко пролетела от Земли. В следующий раз ее можно будет увидеть спустя 68 лет.

Об этом сообщает Best Life.

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Расстояние и скорость

Комета 13P/Olbers приблизилась к Земле на расстояние в 283 миллиона километров. Она двигалась со скоростью 134 867 километров в час, что сделало ее одной из самых быстрых комет, наблюдаемых с Земли.

Особенности орбиты

Это космическое тело принадлежит к так называемым кометам "типа Галлея", поскольку его орбита вокруг Солнца длится 68 лет.

Любая комета с орбитой менее 200 лет классифицируется как "тип Галлея" из-за ее периодического движения.

Для сравнения, знаменитая комета Галлея возвращается каждые 72-80 лет.

Яркость и видимость

Несмотря на значительное расстояние, 13P/Olbers была самой яркой кометой на небе.

Ее можно было увидеть через бинокль или небольшой телескоп.

Где видели комету

Жители Северного полушария, включая США, Канаду, Мексику, Китай, Японию и большинство стран Европы, имели наибольшие шансы увидеть комету.

Кто и когда впервые обнаружил космическое тело

Немецкий астроном Генрих Вильгельм Маттиас Ольберс открыл комету 6 марта 1815 года и описал ее как "маленькую".

Орбита была впервые исчислена немецким математиком Карлом Фридрихом Гауссом 31 марта того же года как параболическая.

А Фридрих Бессель рассчитал ее орбитальный период – 74 года.

Напомним, ранее к Земле приближалась уникальная ледяная комета, которая из-за своего странного вида получила название "Комета Дьявола".

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