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Можна побачити раз у житті — рідкісна комета пролетіла максимально близько від Землі

21 липня 2024 09:48
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Комета 13P/Ольберс пролетіла максимально близько над Землею
Комета Ольберса. Фото: wikipedia.org
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У суботу, 20 липня, на швидкості майже 135 тисяч кілометрів за годину комета 13P/Olbers максимально близько пролетіла від Землі. Наступного разу її можна буде побачити через 68 років.

Про це повідомляє Best Life.

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Відстань і швидкість

Комета 13P/Olbers наблизилась до Землі на відстань у 283 мільйонів кілометрів. Вона рухалася зі швидкістю 134 867 кілометрів за годину, що зробило її однією з найшвидших комет, які можна було спостерігати з Землі.

Особливості орбіти

Це космічне тіло належить до так званих комет "типу Галлея", оскільки його орбіта навколо Сонця триває 68 років.

Будь-яка комета з орбітою менш як 200 років класифікується як "тип Галлея" через її періодичний рух.

Для порівняння, знаменита комета Галлея повертається кожні 72-80 років.

Яскравість і видимість

Попри значну відстань, 13P/Olbers була найяскравішою кометою на небі.

Її можна було побачити через бінокль або невеликий телескоп.

Де бачили комету 

Жителі Північної півкулі, включаючи США, Канаду, Мексику, Китай, Японію та більшість країн Європи мали найбільші шанси побачити комету.

Хто і коли вперше виявив космічне тіло

Німецький астроном Генріх Вільгельм Маттіас Ольберс відкрив комету 6 березня 1815 року й описав її як "маленьку". 

Орбіта була вперше обчислена німецьким математиком Карлом Фрідріхом Гауссом 31 березня того ж року як параболічна.

А Фрідріх Бессель розрахував її орбітальний період — 74 роки.

Нагадаємо, раніше до Землі наближалася унікальна крижана комета, яка через свій дивний вигляд отримала назву "Комета Диявола".

Також ми писали, що вчені з Каліфорнійського технологічного інституту заявили про виявлення у космосі таємничого надмасивного об'єкта з потужною гравітацією.

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