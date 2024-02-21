День родного языка - почему киевляне до сих пор говорят по-русски

Языковой митинг. Фото: из открытых источников

В Украине 21 февраля отмечают День родного языка, но это не всегда про украинский. Языковые вопросы и конфликты до сих пор не исчезли, ведь русский с началом полномасштабной войны считают враждебным, но на нем часть украинцев разговаривают и думают.

Какой язык следует считать своим родным и что происходит в городах, которые слывут русскоязычными, Новини.LIVE расспросило у учительницы украинского языка Валентины Павлушенко.

— Родной язык — не значит украинский. Так как же определить?

— Одна из версий, что родной язык — это этнический язык твоего рода. Например, ты живешь в Канаде, но твой родной язык украинский, потому что у тебя предки украинцы. Есть версии, что это первый язык, которым ты заговорил в детстве и которым ты мыслишь.

Языковой скандал. Фото: из открытых источников

Но здесь, особенно для нас, это актуально, что мы можем переходить на другой язык. Поэтому об этом спорят, что родной – не всегда первый и не всегда материнский. Это все-таки тот, котором ты для себя определяешь родным и ты на неи мыслишь.

Родной язык — это когда мы им познаем мир, приобщаемся к ценностям, но в определенном национальном своеобразии. Вот когда для тебя своя еда — это вареники, потому что это национальная еда. так же проявляется и с родным языком. Родной язык – это как мы воспринимаем мир.

— Вы к какому критерию склоняетесь к определению родного языка?

— Склоняюсь к тому, что когда люди начинают изучать историю своего рода, они все же понимают, что это язык земли, на которой ты живешь. Мы всегда говорим об ареале речи. Вот люди из Харькова, которые выросли в стереотипах, что на востоке не было украинского. Вот им сразу нужно показывать ареал распространения языка — что он там был и это едва ли не центр развития украинской культуры и литературы.

Можно выучить правила, но нужно выучить и глубину, чтобы не было так, что людям украинский язык притянули за уши как государственный.

— Может быть, чтобы родных языков было два?

— Да, может быть. Имеются этапы перехода. У меня сейчас много учеников взрослых из Харькова, потому пример о них. Приходят на занятия и говорят — я в школе не учил украинский, но я чувствую, что это мой родной. Вот фактически он его не знает, но чувствует. Вот в чем дело — когда ты чувствуешь, выучить легче. Труднее тем, кто учит для работы, а так он не нужен. Лучше не знать, но захотеть.

— Можно ли считать верным, что родной должен быть равен государственному и наоборот?

— Это не всегда так. У нас есть нацменьшинства. В общем, в мире не всегда государственный язык — это родной. Но у нас ситуация особенная, у нас другая проблема. У нас люди не идентифицируют, что украинский — это их родной.

— Украинцы в Европе сейчас учат другие языки. Условно, если украинцу понравится польский и он перейдет на него, то может со временем назвать его родным?

— Они будут, изучая язык, открывать ментальность. Если они действительно в это влюбятся и сами для себя решат, пусть будет так. Вопрос в том, разговаривают ли украинцы за границей до сих пор на украинском, разговаривают ли с детьми. Есть такие дети, которые пошли за границей в первый класс и не учат украинский язык — ни читать, ни писать. Вот для них уже действительно украинский не родной, если и родители на нем не говорят.

Языковой митинг. Фото: из открытых источников

— Ваше видение — стали ли украинцы больше говорить по-украински?

— Киев упрямо русскоязычный, реально. Я хочу сказать, что Днепр и Харьков, например, стремятся выучить украинский. Возможно, действительно влияет то, что они ближе к фронту, это нужно исследовать. А вот Киев... Я прихожу в кафе, а они тебе — "дайте сахар". Но в целом люди переходят на украинский, например, в соцсетях. И это круто, потому что это большой пласт жизни.

— Как вы мотивируете людей учить украинский?

— Я не мотивирую, мы ищем мотивацию вместе. Они приходят, и я спрашиваю, для чего им язык. Ответы бывают разные. У меня есть иностранцы, которые немного знают русский, а хотят выучить украинский. Их мотивация — поддержать Украину. У меня есть такие учащиеся из США. У украинцев мотивация — для работы или говорить красивее. А процент людей, которые хотят знать украинский, потому что это их родной язык, невелик. Но он есть, и он самый ценный.

Напомним, в Украине языковые скандалы и во время полномасштабной войны только усилились. В Одессе 11 февраля разгорелся очередной скандал. Языковой активист заявил, что его пытались задушить из-за просьбы сменить русскоязычную вывеску. Событие произошло в одном из магазинов одежды.

Как мы писали ранее, к языковому омбудсмену постоянно поступают обращения от жителей Одесской области по поводу нарушений языкового закона. Речь идет о должностных лицах местного самоуправления, которые обеспечивают работу преимущественно на русском.

В других регионах страны также хватает языковых скандалов. Не так давно из-за языковых высказываний активисты во Львове потребовали уволить Ирину Фарион. Она заявила, что не считает украинцами военных ВСУ, которые говорят по-русски.

Тогда национальный университет "Львовская политехника" прокомментировал скандальное интервью эксдепутатки Ирины Фарион журналистке Янине Соколовой. Там уточнили, что университет не несет ответственности за высказывания работников и студентов за его пределами. Все же ее уволили из учебного заведения.