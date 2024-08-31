Мобилизация в Украине – военные пожаловалась на задачи во время учений

Мобилизированные жалуются на задачи, которые им дают на учениях — видео
31 августа 2024 16:24
Военнослужащие на учениях. Фото: скриншот
В сети появилось видео, где мобилизованные солдаты жалуются на задачи во время военных учений. На записи военнослужащих собирают шишки.
Видео было опубликовано в Telegram-каналах.
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В сети распространяется видео, где мобилизованные солдаты жалуются на ненужные задания во время военных учений. Один из военнослужащих записал, как он с другими военными собирают шишки во время учений.
"Через месяц ехать воевать, а мы шишки собираем. Тренировки проходят на высшем уровне", — высказались военные.
Один из солдат саркастически добавил, что россиян будут шишками забрасывать.
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