Мобілізація в Україні — військові поскаржилася на завдання під час навчань

Мобілізовані скаржаться на завдання, які їм дають на навчаннях — відео
31 серпня 2024 16:24
Військовослужбовці на навчаннях. Фото: скриншот
У мережі з'явилося відео, де мобілізовані солдати скаржаться на завдання під час військових навчань. На записі військовослужбовців збирають шишки.
Відео опублікували у Telegram-каналах.
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Як проходять військові навчання
У мережі шириться відео, де мобілізовані солдати скаржаться на непотрібні завдання під час військових навчань. Один із військовослужбовців записав, як він з іншими військовими збирає шишки під час навчань.
"Через місяць їхати воювати, а ми шишки збираємо. Тренування проходять на вищому рівні", — висловилися військові.
Один із солдатів саркастично додав, що росіян будуть шишками закидати.
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