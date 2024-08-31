Мобілізація в Україні — військові поскаржилася на завдання під час навчань

Військовослужбовці на навчаннях. Фото: скриншот

У мережі з'явилося відео, де мобілізовані солдати скаржаться на завдання під час військових навчань. На записі військовослужбовців збирають шишки.

Відео опублікували у Telegram-каналах.

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У мережі шириться відео, де мобілізовані солдати скаржаться на непотрібні завдання під час військових навчань. Один із військовослужбовців записав, як він з іншими військовими збирає шишки під час навчань.

"Через місяць їхати воювати, а ми шишки збираємо. Тренування проходять на вищому рівні", — висловилися військові.

Один із солдатів саркастично додав, що росіян будуть шишками закидати.