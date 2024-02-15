Атаки РФ против Украины: комментарий СБУ

Александр Мельниченко, представитель Службы безопасности Украины. Фото: скриншот ютуб

Какие именно цели в войне против Украины ставит перед собой РФ и как будет манипулировать украинцами по теме мобилизации — в интервью Новини.LIVE сказал Александр Мельниченко, представитель Службы безопасности Украины.

Какие цели ставит перед собой РФ в 2024 году?

— Российские спецслужбы внимательно мониторят информационное пространство Украины и выявляют какие-либо события, которые могут вызвать негативный резонанас в украинском обществе.

Они постараются распространить панические настроения, дискредитировать высшее военно-политическое руководство нашей страны, а затем масштабировать указанные негативные моменты каких-то локальных и незначительных отклонений в большие масштабы. И это масштабирование — один из элементов их работы, выполняемых на сегодняшний день двумя категориями. Это агентура или полезные идиоты.

Александр Мельниченко. Фото: Галина Остаповец

Не забывайте о ботофермах РФ, которые тоже очень активно используются. Это массовое использование фейковых аккаунтов, которые под видом украинских граждан с очень часто хорошим украинским языком комментируют любые события в выгодном для РФ фоне.

Кто эти люди — украинские граждане или россияне так хорошо выучили украинский язык?

— Часть — украинцы или те, кто уже через 10 лет информационной войны более-менее освоили украинский язык. Некоторые вещи им пока что даются сложно. Как, например, подделка официальных документов. Тут у них еще случаются казусы.

А вот что касается работы ботов, где идет простое комментирование, уровень украинского языка лучше. Это один из позитивов — россияне стали учить украинский язык.

Как именно россияне будут запугивать украинцев в плане мобилизации?

— Это простой нарратив — мол, не идите защищать свою страну, потому что вы там будете или убиты, или вас там не будут обеспечивать. У них одна цель, чтобы украинцы не шли защищать свою страну. Они будут делать все, чтобы максимально распространять эту дезинформацию.