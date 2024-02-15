Атаки РФ проти України: коментар СБУ

Олександр Мельниченко, представник Служби безпеки України.

Які саме цілі у війні проти України ставить перед собою РФ та як маніпулюватиме українцями по темі мобілізації — в інтерв'ю Новини.LIVE сказав Олександр Мельниченко, представник Служби безпеки України.

Які цілі ставить перед собою РФ у 2024 році?

— Російські спецслужби уважно моніторять інформаційний простір України і виявляють будь-які події, які можуть викликати негативний резонанас в українському суспільстві.

Вони намагатимуться поширити панічні настрої, дискредитувати вище військово-політичне керівництво нашої країни, а потім масштабувати вказані негативні моменти якигось локальних та незначних відхилень до великих масштабів. І оце масштабування — один із елементів їхньої роботи, які на сьогоднішній день виконуються двома категоріями. Це агентура впливу або корисні ідіоти.

Олександр Мельниченко. Фото: Галина Остаповець

Не забуваймо про ботоферми РФ, які теж дуже активно використовуються. Це масове використання фейкових акаунтів, які під виглядом українських громадян, з дуже часто гарною українською мовою, коментують будь-які події у вигідному для РФ фоні.

Хто ці люди — українські громадяни чи росіяни вже вивчили українську мову?

— Частина — українці або ті, хто вже за 10 років інформаційної війни більш-менш освоїли українську мову. Деякі речі їм поки що даються складно. Як от наприклад, підробка офіційних документів. Тут у них ще трапляються казуси.

А от що стосується роботи ботів, де йде просте коментування, рівень української мови кращий. Це один із позитивів — росіяни стали вчити українську мову.

Як саме росіяни залякуватимуть українців в плані мобілізації?

— Це простий наратив, мовляв, не йдіть захищати свою країну, бо ви там будете або вбиті або ж вас там не будуть забезпечувати. У них одна мета, аби українці не йшли захищати свою країну. Вони робитимуть все, аби максимально поширювати цю дезінформацію.