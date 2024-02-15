Атаки РФ проти України: коментар СБУ

Мобілізація та масштабні фейки: в СБУ попередили про атаки РФ
Які саме цілі у війні проти України ставить перед собою РФ та як маніпулюватиме українцями по темі мобілізації — в інтерв'ю Новини.LIVE сказав Олександр Мельниченко, представник Служби безпеки України.
Які цілі ставить перед собою РФ у 2024 році?
— Російські спецслужби уважно моніторять інформаційний простір України і виявляють будь-які події, які можуть викликати негативний резонанас в українському суспільстві.
Вони намагатимуться поширити панічні настрої, дискредитувати вище військово-політичне керівництво нашої країни, а потім масштабувати вказані негативні моменти якигось локальних та незначних відхилень до великих масштабів. І оце масштабування — один із елементів їхньої роботи, які на сьогоднішній день виконуються двома категоріями. Це агентура впливу або корисні ідіоти.
Не забуваймо про ботоферми РФ, які теж дуже активно використовуються. Це масове використання фейкових акаунтів, які під виглядом українських громадян, з дуже часто гарною українською мовою, коментують будь-які події у вигідному для РФ фоні.
Хто ці люди — українські громадяни чи росіяни вже вивчили українську мову?
— Частина — українці або ті, хто вже за 10 років інформаційної війни більш-менш освоїли українську мову. Деякі речі їм поки що даються складно. Як от наприклад, підробка офіційних документів. Тут у них ще трапляються казуси.
А от що стосується роботи ботів, де йде просте коментування, рівень української мови кращий. Це один із позитивів — росіяни стали вчити українську мову.
Як саме росіяни залякуватимуть українців в плані мобілізації?
— Це простий наратив, мовляв, не йдіть захищати свою країну, бо ви там будете або вбиті або ж вас там не будуть забезпечувати. У них одна мета, аби українці не йшли захищати свою країну. Вони робитимуть все, аби максимально поширювати цю дезінформацію.
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