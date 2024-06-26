Михаил Подоляк – большое эксклюзивное интервью

Михаил Подоляк. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Как идет исполнение закона о мобилизации, будет ли демобилизация и что будет с депутатом Николаем Тищенко — в интервью Новини.LIVE рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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В какой точке мобилизации мы сейчас?

— Процедуры продолжаются. Но на сегодняшний день у нас немного другое психоэмоциональное восприятие и войны как таковой, и процесса мобилизации. В принципе, мы будем понимать цифру подпадающих под мобилизацию людей — все четко будет структурировано в единой базе данных.

Станет ясно, кто и на какие должности может претендовать. Ведь речь не только о штурмовых позициях. Есть еще тыловое обеспечение и обеспечение работы ВСУ.

То есть мы должны разделять эти две составляющие — психоэмоциональное восприятие мобилизации и организацию процесса. Что касается восприятия, то да, есть определенные коммуникационные проблемы, но организационно процесс мобилизации на сегодняшний день достаточно эффективен.

Михаил Подоляк и Галина Остаповец. Фото: Новини.LIVE

Могут ли снизить мобилизационный возраст до 21 года? Есть ли для этого основания?

— Нет, таких планов и предложений нет, как и планов снизить планку с 60 до 50 лет. В профильном комитете обсуждается экономическое бронирование. Ведь мобилизация — это не только о тех, кого мобилизуют, но и о том, кто может профинансировать работу мобилизованных.

Ведь это социальные выплаты, зарплаты, амуниция — на одного военнослужащего надо иметь пять человек, платящих налоги. И тогда имеет смысл экономическое бронирование. Хотя это сложный вопрос, потому что касается справедливости как таковой.

Значит, воевать будут не все мужчины?

— На сегодняшний день все уже воюют. Давайте будем правильно расставлять акценты. Я понимаю сложности, потому что некоторые уже 2 года находятся на линии фронта, кто-то волонтерит, работает в экономике — и все это работа на войну как таковую. Потому что Россия атакует всю страну, а не определенный маленький фрагмент по линии фронта.

ВСУ. Фото: ЗОДА

Это значит, что почти все люди в Украине ощущают войну в полном объеме. Кто-то больше, кто-то меньше, но все однозначно войну в Украине чувствуют. Поэтому воюют все.

Почему бусики все еще остаются способом пополнения резервов? Мы ведь воюем за демократические ценности и вместе с тем сразу же их и нарушаем?

— Да, мы сражаемся за демократические ценности, но, к сожалению, идеального мира и жизни не существует. Сложно после двух лет войны побороть внутренние страхи. Это с одной стороны. С другой — не все готовы признать, что война сверхсложная и, несмотря на страхи, к ней надо приобщаться.

Также не все готовы к долгой и сложной коммуникации, имею в виду тех, кто организует бусики. Они готовы к более короткой коммуникации, соответственно, репрессивного типа. Идеальных конструкций не бывает.

Хотелось бы иметь идеальный разговор, где с одной стороны государство расставляет правильные акценты, а с другой — общество, несмотря на свои страхи, тоже понимает, о чем идет речь. Но так не работает, люди разные, они используют те технологии, которые для них понятны.

Если мы говорим о бусиках или других репрессивных методах, нужно посмотреть процент, сколько таких случаев насчитывается в определенном ТЦК и являются ли они системными. Думаю, цифра несопоставимая между теми, кого забирают насильно защищать страну и кто идет это делать добровольно.

А еще мы живем в хейтовые информационные времена, поэтому один случай принудительной мобилизации будет информационно масштабирован. И такие случаи активно использует РФ. Да и понятно, потому что это контринформация и контрпропаганда.

ТЦК. Фото: FB/Одесский ТЦК

Но все же мобилизация сегодня проходит в другом формате. Работает соответствующий закон, украинское общество гораздо более осознанное, чем может показаться на первый взгляд. Оно принимает для себя сложное решение, и все же мобилизация проходит неплохо. Однако редкие случаи существования принудительной мобилизации все еще есть, но они не массовые.

Однако и они станут использоваться в рамках контринформационной работы и будут масштабироваться. Тем более социальные сети, которые Украина точно не контролирует — тот же тик-ток. Там один случай снимается с разных камер и показывается под разными ракурсами.

В целом система мобилизации на сегодняшний день работает намного эффективнее, чем это было вчера.

Потому что ставки в войне очень высоки — либо существование недогосударства РФ, либо существование суверенного государства Украина. Безусловно, количество людей на линии фронта должно быть намного больше. Не все готовы добровольно...

Михаил Подоляк. Фото: Новини.LIVE

И это нормально?

— Нормально, не надо этого бояться, как и сложных разговоров и сложных процедур мобилизации. Многие на линии фронта нуждаются в ротациях. Поэтому нам нужно понимать количество людей, которые могут быть мобилизованы.

Можете назвать цифру? Она вам известна?

— Мы не можем называть цифру, потому что это опция Ставки Главнокомандующего. Нам эта цифра известна. Число домобилизованных в рамках нового закона количественно устраивает Генштаб. Соответственно, они могут планировать и ротацию, и другие процедуры.

Так почему нельзя запретить бусики?

— Вы не можете все запретить или все разрешить. Люди могут заниматься своей работой и использовать инструменты, которые кажутся им нормальными.

Я бы хотел, чтобы были государства, и сейчас я не только об Украине, которые вообще никогда не нарушают права людей или не создают таких ситуаций. Но мир неидеален. Это только в Голливуде можно снять фильм "Идеальный мир", и даже там говорится, что все очень сложно.

Экономическое бронирование будет доступно только состоятельным?

— Нет, немного не так. Экономическое бронирование — вопрос повышения количества денег, которые пойдут на финансирование ВСУ. Война против РФ финансируется нашими собственными средствами из государственного бюджета. Еще раз напомню, что на одного военного приходится пять налогоплательщиков.

ВСУ. Фото: google.com

Детенизация украинской экономики в идеальном виде не состоялась, поэтому деньги нужно искать.

Сегодня тоже есть определенное бронирование, исходя из обеспечения критической инфраструктуры. То же будет касаться экономического бронирования, только по прозрачным процедурам. Мы дополнительно бронируем определенное количество людей и дополнительно платим за них. Не понимаю, откуда здесь о неравенстве.

Что касается богатых, то они и сейчас могут дать взятку и откупиться. Но это нонсенс.

Поэтому экономическое бронирование будет четко фиксировать категории забронированных, предприятия, которые будут это делать, распределение средств на ВСУ. На мой взгляд, это прозрачная ситуация, в отличие от какой-либо теневой, когда правила четко не прописаны. В конце концов, это еще четкое планирование для бизнеса. И по-моему, здесь и наблюдается переход к государству, которое становится прозрачным и постепенно избавляется от коррупционного компонента.

Когда будет окончательное решение по экономическому бронированию?

— Этим занимается парламент. К депутатам есть замечания, особенно к их публичной работе. Но в принципе они работают и постоянно дебатируют те или иные законопроекты. Не все потом доходят до голосования, но "за" мобилизацию сложно, но проголосовали, и так же жестко пока дебатируют об экономическом бронировании.

Не влияю на процесс дебатов, но я являюсь сторонником концепции экономического бронирования, потому что это четкие правила игры.

О парламенте подытожим. В первом чтении принят законопроект о военной полиции, который тоже подвергся критике. Какой будет работа нового органа?

— Есть много людей в Украине, которые хотят жить в анархии и считают, что анархия — очень круто. Кажется, что тогда можно делать все, что тебе нравится. А жизнь в обществе — это как раз жить с определенными ограничениями, учитывающими интересы разных социальных групп.

Государственная полиция. Фото: FB/Нацполиция

Поэтому ни анархия, ни крайние формы либерализма и коллективизма недопустимы. Нужно находиться где-то посередине. То есть сдерживать свои желания через определенные правила, гарантирующие всем равные условия существования. Нет Богом избранных людей.

У нас большие Вооруженные силы, там есть преступления, и с этим надо работать. Это не плохо и не хорошо — это объективная реальность. Следовательно, должен быть орган, который будет иметь четкие полномочия работы именно с такой социальной категорией. Мне кажется, это правильно, ведь государство четко формулирует правила на конкретном направлении. Это тоже о прозрачности.

Да, в начале работы военной полиции будут небольшие логистические ошибки, но постепенно их деятельность будет выглядеть совсем иначе. Например, посмотрите, как сейчас работают СБУ или разведка. Это совершенно разные службы, если сравнивать их работу до войны и их работу сейчас. Все учреждения постепенно становятся намного более профессиональными и прозрачными. То же будет с военной полицией.

Демобилизация возможна только после войны?

— Это зависит от эффективности мобилизационных процедур. Один из посылов закона о мобилизации — как раз четкое понимание числа наших резервов, их достаточной подготовки и сможем ли заменить тех или иных специалистов. От этого зависит и демобилизация.

Но давайте дождемся итогов Генштаба. Некоторые оптимистичные заявления уже есть.

Женской мобилизации быть или нет?

— На сегодняшний день у нас равные права. Поэтому, если нужно, можно подписать контракт, этого уже достаточно. А зачем еще что-то? Многие крутые девушки и женщины выбирают для себя контракт, понимая цену, которую платит Украина. Они намного осознаннее, чем определенная часть мужских социальных групп в Украине.

Женщины в ВСУ. Фото: president.gov.ua

И здесь нет дискуссии: женщины в любой момент могут подписать контракт, что они и делают, при этом очень круто работают по линии фронта. Женщины также непосредственно выполняют боевые задания, и делают это на самом высоком уровне.

Скандал с Николаем Тищенко...

— Нет скандала с Николаем Тищенко. Есть объективная реакция государства. Это даже не обсуждается, ведь его поведение в последние месяцы…

Последние годы, наверное. Он же не в первый раз попадает в скандальные ситуации.

— Ну, в последние годы не было должной реакции правоохранительных органов, что мы имеем на сегодняшний день, и должной реакции депутатского корпуса. Репутация народных избранников страдает от отдельных действий одного из них. С Тищенко нет никакого скандала, тут нужны достойные оценки от правоохранительных органов и депутатского корпуса. Все.

Репутация важна, и нельзя позволять человеку вести себя так, тем более в центре города Днепр с какой-то неустановленной военизированной охраной… Я даже не понимаю, как это вообще возможно.

Мне нравится, что государство быстро отреагировало. По крайней мере, на этот эпизод. Да, вы правы, это следовало сделать раньше. И вообще и СБУ, и другие правоохранительные органы должны проанализировать деятельность других депутатов и госслужащих, оценить их поведение и жестко наказывать за превышение служебных обязанностей или за подобные действия. Это будет очень сильно характеризовать государство.

Николай Тищенко. Фото: Новини.LIVE

Действия государства в отношении Тищенко говорят о его зрелости именно по этому направлению. Да, с задержкой на несколько месяцев или лет, как вы говорите, но…

Давайте не так. 30 лет государство было, как мне кажется, инфальтильным. Оно не понимало, что такое государственность, как бы это ни звучало, не понимало, что усидеть на двух стульях одновременно нельзя, нельзя терпеть коррупцию, давать людям возможность монетизировать свои должности…

Так потеряет ли Николай Тищенко свой депутатский мандат и на каких условиях должна завершиться война РФ против Украины — читайте во второй части интервью с Михаилом Подоляком в ближайшее время.