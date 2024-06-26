Михайло Подоляк - велике ексклюзивне інтерв`ю

Михайло Подоляк. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Як рухається виконання закону про мобілізацію, чи буде демобілізація і що буде із депутатом Миколою Тищенкком — в інтервʼю Новини.LIVE розповів радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

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В якій точці мобілізації ми перебуваємо зараз?

— Процедури продовжуються. Але на сьогодні у нас трохи інше психоемоційне сприйняття і війни як такої, і процесу мобілізації. В принципі, ми будемо розуміти цифру людей, які підпадають під мобілізацію, — все чітко буде структуровано в єдиній базі даних.

Буде зрозуміло, хто і на які посади може претендувати. Адже мова не лише про штурмові позиції. Є ще тилове забезпечення і загалом забезпечення роботи ЗСУ.

Тобто маємо розділяти ці дві складові — психоемоційне сприйняття мобілізації і організація процесу. Щодо сприйняття, то так, є певні комунікаційні проблеми, але організаційно процес мобілізації на сьогодні достатньо ефективний.

Михайло Подоляк та Галина Остаповець. Фото: Новини.LIVE

Чи можуть знизити мобілізаційний вік до 21 року? Чи є на це підстави?

— Ні, таких планів та пропозицій немає, як і планів понизити планку із 60 до 50 років. У профільному комітеті обговорюється економічне бронювання. Адже мобілізація — це не лише про тих, кого мобілізують, а й про тих, хто може профінансувати роботу мобілізованих.

Адже це соціальні виплати, зарплати, амуніція — на одного військовослужбовця треба мати п'ятеро людей, які платять податки. І тоді сенс має економічне бронювання. Хоча це складне питання, бо стосується справедливості як такої.

То воювати будуть не всі чоловіки?

— На сьогодні всі вже воюють. Давайте будемо правильно розставляти акценти. Я розумію складнощі, бо дехто вже 2 роки перебуває на лінії фронту, хтось волонтерить, працює в економіці — і все це робота на війну як на таку. Бо Росія атакує всю країну, а не певний маленький фрагмент по лінії фронту.

ЗСУ. Фото: ЗОДА

Це означає, що майже всі люди в Україні відчувають війну в повному обсязі. Хтось більше, хтось менше, але всі однозначно війну в Україні відчувають. Тому воюють всі.

Чому бусики досі залишаються способом поповнення резервів? Адже ми воюємо за демократичні цінності і разом з тим відразу їх і порушуємо?

— Так, ми воюємо за демократичні цінності, але, на жаль, ідеального світу і життя не існує. Складно після двох років війни побороти внутрішні страхи. Це з одного боку. З іншого — не всі готові визнати, що війна є надскладною і попри страхи до неї треба долучатися.

Також не всі готові до довгої складної комунікації, маю на увазі тих, хто організовує бусики. Вони готові до більш короткої комунікації, відповідно репресивного кшалту. Ідеальних конструкцій не буває.

Хотілося б мати ідеальну розмову, де з одного боку держава розставляє правильні акценти, а з іншого — суспільство попри свої страхи теж розуміє, про що йдеться. Але так не працює, люди різні, вони використовують ті технології, які є для них зрозумілими.

Якщо ми говоримо про бусики чи інші репресивні методи, треба подивитися відсоток, скільки таких випадків нараховується в певному ТЦК і чи є вони системними. Думаю, цифра неспівставна поміж тими, кого забирають насильно захищати країну і хто йде це робити добровільно.

А ще ми живемо в хейтові інформаційні часи, відтак один випадок примусової мобілізації буде інформаційно масштабований. Ну і такі випадки активно використовує РФ. Але це зрозуміло, бо це контрінформація та контрпропаганда.

ТЦК. Фото: FB/Одеського ТЦК

Але все ж таки мобілізація сьогодні проходить в іншому форматі. Працює відповідний закон, українське суспільство набагато більш усвідомлене, ніж може здатися на перший погляд. Воно приймає для себе складне рішення, і все ж таки мобілізація проходить непогано. Проте поодинокі випадки існування примусової мобілізації все ще є, але вони не масові.

Проте і вони будуть використовуватися в рамках контрінформаційної роботи і будуть масштабовуватися. Тим більше є соціальні мережі, які Україна точно не контролює — той самий тік-ток. Там один випадок знімається із різних камер і показується під різними ракурсами.

Загалом система мобілізації на сьогодні працює на багато ефективніше, ніж це було вчора.

Бо ставки у цій війні наразі дуже високі — або існування недодержави РФ, або існування суверенної держави Україна. Безумовно, кількість людей на лінії фронту має бути набагато більша. Не всі готові добровільно...

Михайло Подоляк. Фото: Новини.LIVE

І це нормально?

— Це нормально, не треба боятись цього, як і складних розмов і складних процедур мобілізації. Багато хто на лінії фронту потребує ротацій. Тому нам треба розуміти кількість людей, які можуть бути мобілізовані.

Можна назвати цифру? Вона вам відома?

— Ми не можемо називати цифру, бо це опція Ставки Головнокомандувача. Нам ця цифра відома. Число домобілізованих в рамках нового закону кількісно влаштовує Генштаб. Відповідно, вони можуть планувати і процедури ротації, й інші процедури.

То чому не можна заборонити бусики?

— Ви не можете все заборонити або все дозволити. Люди можуть займатися своєю роботою і використовувати ті інструменти, які здаються їм нормальними.

Я би хотів, аби були держави, і зараз я не лише про Україну, які взагалі ніколи не порушують прав людей чи не створюють таких ситуацій. Але світ неідеальний. Це тільки в Голівуді можна зняти фільм "Ідеальний світ", і навіть там говориться про те, що все дуже складно.

Економічне бронювання буде доступне лише для заможних?

— Ні, трішки не так. Економічне бронювання — питання підвищення кількості грошей, які підуть на фінансування ЗСУ. Війна проти РФ фінансується нашим власними коштами із державного бюджету. Ще раз нагадаю, що на одного військового припадає п'ять платників податків.

ЗСУ. Фото: google.сom

Детинізація української економіки в ідеальному вигляді не відбулася, відтак гроші треба шукати.

На сьогодні теж є певне бронювання, виходячи із забезпечення критичної інфраструктури. Те ж саме буде стосуватися економічного бронювання, тільки за прозорими процедурами. Ми додатково бронюємо певну кількість людей і додатково за них платимо. Не розумію, звідки тут про нерівність.

Щодо заможних, то вони і зараз можуть дати хабаря і відкупитися. Але це нонсенс.

Тому економічне бронювання чітко фіксуватиме категорії заброньованих, підприємства, які будуть це робити, розподіл коштів на ЗСУ. На мій погляд, це прозора ситуація на відміну від будь-якої тіньової, коли правила чітко не прописані. Зрештою, це ще чітке планування для бізнесу. І як на мене, це і є перехід до держави, яка стає прозорою і поступово позбавляється корупційного компоненту.

Коли буде остаточне рішення щодо економічного бронювання?

— Цим займається парламент. До депутатів є певні зауваження, особливо до їх публічної роботи. Але в принципі, вони працюють і постійно дебатують ті чи інші законопроєкти. Не всі потім доходять до голосування, але "за" мобілізацію, складно, але проголосували, і так само жорстко наразі дебатують про економічне бронювання.

Не впливаю на процес дебатів, але я є прихильником концепції економічного бронювання, бо це чіткі правила гри.

Про парламент підсумуємо. У першому читанні прийнято законопроєкт про військову поліцію, який теж розкритикували. Якою має бути робота нового органу?

— Є багато людей в Україні, які хочуть жити в анархії і вважають, що анархія — це дуже круто. Людям здається, що тоді можна робити все, що тобі подобається. А життя в суспільстві — це якраз жити з певними обмеженнями, які враховують інтереси різних соціальних груп.

Національна поліція. Фото: FB/Нацпол

Тому ні анархія, ні крайні форми лібералізму і колективізму не припустимі. Потрібно перебувати десь посередині. Тобто стримувати свої бажання через певні правила, які гарантують усім рівні умови існування. Немає Богом обраних людей.

У нас великі Збройні сили, там є злочини, і з цим треба працювати. Це не погано і не добре — це обʼєктивна реальність. Відтак має бути орган, який матиме чіткі повноваження роботи саме з цією соціальною категорією. Мені здається, це правильно, адже держава чітко формулює правила на конкретному напряму. Це теж про прозорість.

Так, на початку роботи військової поліції будуть невеликі логістичні помилки, але поступово їхня робота матиме зовсім інший вигляд. Наприклад, подивіться, як зараз працюють СБУ чи розвідка. Це зовсім різні служби, якщо порівнювати їхню роботу до війни і їх діяльність зараз. Всі інституції поступово стають набагато більш професійними і прозорими. Те ж саме буде із військовою поліцією.

Демобілізація можлива лише після війни?

— Це залежить від ефективності мобілізаційних процедур. Один із посилів закону про мобілізацію — це саме чітке розуміння числа нашого резерву, їхньої достатньої підготовки і чи зможемо замінити тих чи інших спеціалістів. Від цього залежить і демобілізація.

Але давайте дочекаємось підсумків Генштабу. Певні оптимістичні заяви вже є.

Жіночій мобілізації бути чи ні?

— На сьогодні у нас рівні права. Тому якщо треба — можна підписати контракт, і цього вже достатньо. А навіщо ще щось? Багато крутих дівчат і жінок обирають для себе контакт, розуміючи ціну, яку платить Україна. Вони набагато більш усвідомлені, ніж певна частина чоловічих соціальних груп в Україні.

Жінки в ЗСУ. Фото: president.gov.ua

І тут немає дискусії: жінки у будь-який момент можуть підписати контракт, вони це роблять і дуже круто працюють по лінії фронту. Жінки також безпосередньо виконують бойові завдання на найвищому рівні.

Скандал із Миколою Тищенком...

— Немає скандалу із Миколою Тищенком. Є обʼєктивна реакція держави. Це навіть не обговорюється, адже його поведінка останніми місяцями…

Останніми роками, мабуть. З ним же не вперше виникають скандальні ситуації.

— Ну, останніми роками не було належної реакції правоохоронних органів, що маємо на сьогодні, і відповідної реакції депутатського корпусу. Адже репутація народних обранців від окремих дій одного з них страждає. Із Тищенком немає ніякого скандалу, тут потрібні належні оцінки від правоохоронних органів і депутатського корпусу. Все.

Репутація важлива, і не можна дозволяти людині поводитися так, тим більше в центрі міста Дніпро з якоюсь невстановленою воєнізованою охороною… Я навіть не розумію, як це взагалі можливо.

Мені подобається, що держава швидко відреагувала. Принаймні на цей епізод. Так, ви маєте рацію, це слід було зробити раніше. І взагалі і СБУ, й інші правоохоронні органи мають проаналізувати діяльність інших депутатів та держслужбовців, оцінити їх поведінку і, відповідно, жорстко карати за перевищення службових обовʼязків чи щось подібне. Це буде дуже сильно характеризувати державу.

Микола Тищенко. Фото: Новини.LIVE

Дії держави щодо Тищенка говорять про її зрілість саме за цим напрямом. Так, із затримкою на декілька місяців чи років, як ви кажете, але…

Давайте не так. 30 років держава була, як мені здається, інфанльтильною. Вона не розуміла, що таке державність, якби це не звучало, не розуміла, що не можно всидіти на двох стільцях одночасно, не можна толерувати корупцію, давати людям можливість монетизувати свої посади…

То чи втратить Микола Тищенко свій депутатський мандат і на яких умовах має завершитися війна РФ проти України — читайте у другій частині інтервʼю із Михайлом Подоляком найближчим часом.