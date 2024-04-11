Международный день освобождения узников нацистских концлагерей — что известно о бунте заключенных

Узники в нацистском концлагере. Фото: ru.wikipedia.org

Каждый год 11 апреля весь мир чествует Международный день освобождения узников нацистских концлагерей. Этот памятный день установлен в честь восстания в одном из самых страшных немецких концлагерей — Бухенвальде в 1945 году.

Как заключенные сумели выжить в нацистских концлагерях, организовали восстание и дерзкие побеги читайте в материале Новини.LIVE.

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Что известно о концлагере Бухенвальд

Международный день освобождения узников нацистских концлагерей установлен в честь восстания в одном из самых страшных немецких концлагерей — Бухенвальде, которое произошло 11 апреля 1945 года.

Макет концлагеря в Национальном мемориале Бухенвальд. Фото: ru.wikipedia.org

Тогда большинство командования и основная часть охраны сбежали из концлагеря, опасаясь его захвата американской армией. Это обусловило, что перед приходом военных США в лагере вспыхнуло вооруженное восстание, организованное силами самих заключенных. 11 апреля — день вхождения американцев на территорию Бухенвальда — и был принят как дата, когда отмечается "Международный день освобождения узников нацистских концлагерей".

Нацистский концентрационный лагерь Бухенвальд расположен недалеко от города Веймар. Он был основан гитлеровцами летом 1937 и действовал до 1945. За время его существования через него прошли более 250 тысяч человек и около 56 тысяч погибли. В день освобождения в Бухенвальде находились около 20 тысяч заключенных.

Хотя Бухенвальд и не был лагерем смерти, как, например, Аушвиц — в нем были убиты и замучены многие заключенные, другие погибали от голода и болезней или из-за проведения медицинских экспериментов над людьми.

Узники Бухенвальда. Фото: ru.wikipedia.org

Уже после перехода лагеря под юрисдикцию СССР, 12 августа 1945 года, он был включен в систему концентрационных лагерей НКВД и на его территории был создан "Специальный лагерь №2", просуществовавший до 1950 года. А уже 1948 года этот концлагерь полностью интегрирован в систему ГУЛАГ.

Согласно информации из открытых источников, известно, что за эти годы через него прошли 28 тысяч человек, семь тысяч из которых погибли. Подавляющая часть погибших — интернированные лица, умершие в результате голода и при отсутствии медицинской помощи. В целом уровень смертности тогда был выше нацистских времен.

Сейчас в Бухенвальде открыт памятник жертвам нацизма.

Нацистские концлагеря в Украине

Всего нацисты в Германии и оккупированных территориях построили 14 033 концлагеря. За годы Второй мировой войны через лагеря смерти прошли более 20 миллионов человек из 30 стран мира. Приблизительно 12 миллионов человек так и не дожили до увольнения, среди них около 2 миллионов детей.

Нацисты также организовали два лагеря на территории Украины: в Киеве и Львове, 78 исправительно-трудовых лагерей и лагерей принудительного труда для евреев, семь исправительно-трудовых лагерей, 15 лагерей принудительного труда, 304 гетто, 23 пересыльных лагеря, 66 гестаповских 2 лагерей для военнопленных.

На сегодня историки не знают приблизительное количество украинцев, погибших в немецких концлагерях. По разным оценкам и сведениям за время Второй мировой войны погибло от восьми до десяти миллионов украинцев. Считается, что в нацистских концлагерях погибли около пяти миллионов граждан бывшего СССР. Количество украинцев замученных в нацистских концлагерях может составить не менее 500 тысяч.

Напомним, во время полномасштабной войны России против Украины, которая началась 24 февраля 2022, российские военные также создают свои так называемые концлагеря. Самый известный случай — Еленовская колония, где 29 июля 2022 года произошел теракт, в котором погибли украинские военнопленные.