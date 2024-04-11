Міжнародний день визволення в'язнів нацистських концтаборів — що відомо про бунт ув'язнених

В'язні у нацистському концтаборі. Фото: uk.wikipedia.org

Кожного року 11 квітня весь світ вшановує Міжнародний день визволення в'язнів нацистських концтаборів. Цей пам'ятний день встановлений на честь повстання в одному з найстрашніших німецьких концтаборів — Бухенвальді у 1945 році.

Як ув'язнені зуміли вижити у нацистських концтаборах, організували повстання та зухвалі втечі читайте в матеріалі Новини.LIVE.

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Що відомо про концтабір Бухенвальд

Міжнародний день визволення в’язнів нацистських концтаборів встановлений на честь повстання в одному з найстрашніших німецьких концтаборів — Бухенвальді, яке відбулося 11 квітня 1945 року.

Макет концтабору в Національному меморіалі Бухенвальд. Фото: uk.wikipedia.org

Тоді більшість командування й основна частина охорони втекли з концтабору, побоюючись його захоплення американською армією. Це зумовило, що перед приходом військових США, в таборі спалахнуло збройне повстання, організоване силами самих ув'язнених. 11 квітня — день входження американців на територію Бухенвальду — і був прийнятий як дата, коли відзначається "Міжнародний день визволення в'язнів нацистських концтаборів".

Нацистський концентраційний табір Бухенвальд розташований неподалік міста Веймар. Він був заснований гітлерівцями влітку 1937 року та діяв до 1945. За час його існування через нього пройшли понад 250 тисяч осіб і близько 56 тисяч загинули. В день звільнення у Бухенвальді перебувало близько 20 тисяч в'язнів.

Хоч Бухенвальд і не був табором смерті, як, наприклад, Аушвіц — у ньому було вбито та закатовано багато ув'язнених, інші гинули від голоду та хвороб або через проведення медичних експериментів над людьми.

В'язні Бухенвальду. Фото: uk.wikipedia.org

Вже після переходу табору під юрисдикцію СРСР, 12 серпня 1945 року, його було долучено до системи концентраційних таборів НКВС і на його території було створено "Спеціальний табір №2", який проіснував до 1950 року. А вже 1948 цей концтабір повністю інтегровано в систему ГУЛАГ.

Згідно з інформацією з відкритих джерел відомо, що за ці роки через нього пройшли 28 тисяч осіб, сім тисяч з яких загинули. Переважна частина загиблих — інтерновані особи, що померли внаслідок голоду та за відсутності медичної допомоги. Загалом рівень смертності тоді був вищий за нацистські часи.

Нині ж в Бухенвальді відкрито пам'ятник жертвам нацизму.

Нацистські концтабори в Україні

Усього нацисти у Німеччині та окупованих територіях збудували 14 033 концтабори. За роки Другої світової війни через табори смерті пройшли понад 20 мільйонів осіб з 30 країн світу. Приблизно 12 мільйонів людей так і не дожили до звільнення, серед них — близько 2 мільйонів дітей.

Нацисти також організували два табори на території України: у Києві та Львів, 78 виправно-трудових таборів і таборів примусової праці для євреїв, сім виправно-трудових таборів, 15 таборів примусової праці, 304 гетто, 23 пересильні табори, 66 гестапівських тюрем та 242 табори для військовополонених.

Станом на сьогодні історики не знають приблизну кількість українців, які загинули у німецьких концтаборах. За різними оцінками та відомостями за час Другої світової війни загинуло від восьми до десяти мільйонів українців. Вважається, що у нацистських концтаборах загинуло близько п’яти мільйонів громадян колишнього СРСР. Кількість українців закатованих у нацистських концтаборах може становити не менше 500 тисяч.

Нагадаємо, під час повномасштабної війни Росії проти України, яка розпочалась 24 лютого 2022 року, російські військові також створюють свої так звані концтабори. Найвідоміший випадок — Оленівська колонія, де 29 липня 2022 року трапився теракт, в якому загинули українські військовополонені.