Минобороны зарегистрировало приказ о доплатах 70 тыс. грн для военных

Украинский военный с телефоном. Фото: mc.today

Министерство обороны Украины официально внедряет дополнительные выплаты для находящихся на передовой военнослужащих. Согласно новому распоряжению, участвующие в боевых действиях военные будут получать дополнительную выплату в размере 70 тысяч гривен.

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в Telegram в среду, 22 мая.

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Теперь, после 30 дней непосредственного пребывания на передовой в боевом распоряжении, военнослужащие будут получать дополнительную выплату.

Приказ Минобороны. Фото: Алексей Гончаренко

Приказ Минобороны. Фото: Алексей Гончаренко

Эта новая помощь будет прилагаться к стандартной зарплате, которая составляет в среднем 20-25 тысяч гривен и боевым доплатам в размере 100 тысяч гривен. Таким образом, военным на передовой гарантированно получить сумму выплат в размере 195-200 тысяч гривен.

Скриншот сообщения Алексея Гончаренко

Решение об этих дополнительных выплатах было принято еще 12 апреля 2024 г., но процесс их официального утверждения Министерством обороны длился некоторое время.

Также мы рассказывали, что украинским военным предоставят дополнительные отпуска за уничтожение российской техники. Больше всего дают за уничтоженный корабль или самолет врага.