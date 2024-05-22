Міноборони зареєструвало наказ про доплати 70 тис. грн для військових
Міністерство оборони України офіційно впроваджує додаткові виплати для військовослужбовців, які перебувають на передовій. Згідно з новим розпорядженням, військові, які беруть участь у бойових діях, отримуватимуть додаткову виплату у розмірі 70 тисяч гривень.
Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко в Telegram в середу, 22 травня.
Доплати для військових
Відтепер, після 30 днів безпосереднього перебування на передовій у бойовому розпорядженні, військовослужбовці отримуватимуть додаткову виплату.
Ця нова допомога буде додаватися до стандартної зарплати, яка становить у середньому 20-25 тисяч гривень, та бойових доплат у розмірі 100 тисяч гривень. Таким чином, військовим на передовій гарантовано отримати суму виплат у розмірі 195-200 тисяч гривень.
Рішення про ці додаткові виплати було ухвалене ще 12 квітня 2024 року, але процес їх офіційного затвердження Міністерством оборони тривав деякий час.
Також ми розповідали, що українським військовим нададуть додаткові відпустки за знищення російської техніки. Найбільше дають за знищений корабель чи літак ворога.
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