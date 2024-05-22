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Міноборони зареєструвало наказ про доплати 70 тис. грн для військових

22 травня 2024 23:03
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Міноборони зареєструвало наказ про доплати 70 тис. грн для військових
Український військовий із телефоном. Фото: mc.today
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Міністерство оборони України офіційно впроваджує додаткові виплати для військовослужбовців, які перебувають на передовій. Згідно з новим розпорядженням, військові, які беруть участь у бойових діях, отримуватимуть додаткову виплату у розмірі 70 тисяч гривень.

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко в Telegram в середу, 22 травня.

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Відтепер, після 30 днів безпосереднього перебування на передовій у бойовому розпорядженні, військовослужбовці отримуватимуть додаткову виплату.

Міноборони зареєструвало наказ про доплати 70 тис. грн для військових - фото 1
Наказ Міноборони. Фото: Олексій Гончаренко
Міноборони зареєструвало наказ про доплати 70 тис. грн для військових - фото 2
Наказ Міноборони. Фото: Олексій Гончаренко

Ця нова допомога буде додаватися до стандартної зарплати, яка становить у середньому 20-25 тисяч гривень, та бойових доплат у розмірі 100 тисяч гривень. Таким чином, військовим на передовій гарантовано отримати суму виплат у розмірі 195-200 тисяч гривень.

Міноборони зареєструвало наказ про доплати 70 тис. грн для військових - фото 3
Скриншот допису Олексія Гончаренка

Рішення про ці додаткові виплати було ухвалене ще 12 квітня 2024 року, але процес їх офіційного затвердження Міністерством оборони тривав деякий час.

Також ми розповідали, що українським військовим нададуть додаткові відпустки за знищення російської техніки. Найбільше дають за знищений корабель чи літак ворога.

зарплати
Міноборони
виплати
військові
війна в Україні

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