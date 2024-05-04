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Минобороны запустило онлайн-калькулятор денежного довольствия военнослужащих ВСУ

4 мая 2024 22:02
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Минобороны запустило онлайн-калькулятор денежного довольствия военнослужащих ВСУ
Украинский военный с телефоном. Фото: mc.today
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Министерство обороны Украины продолжает усовершенствовать систему социального обеспечения для военнослужащих и их семей. Новым шагом в этом направлении стал запуск онлайн-калькулятора денежного довольствия на специальном сайте, предназначенном для оказания поддержки и информационной помощи.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины в Telegram в субботу, 4 мая.

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На этой платформе пользователи могут собственноручно рассчитать размер денежного довольствия по разным категориям для военнослужащих Вооруженных сил Украины. Это означает, что военнослужащие и их семьи теперь могут получить доступ к информации о порядке начисления и выплаты денежного обеспечения непосредственно через Интернет, быстро и удобно.

Кроме того, на веб-портале предоставляется подробная информация о единовременной денежной помощи в случае установления инвалидности или гибели военнослужащего, а также других социальных гарантий для них и членов их семей.

Запуск этого онлайн-калькулятора является важным шагом по улучшению доступности и прозрачности в системе социального обеспечения военнослужащих. Он упрощает процесс получения информации и помогает военным и их семьям более эффективно использовать льготы, на которые они имеют право.

На сайте social.mil.gov.ua также доступна информация о:

  • процедуре начисления и выплаты денежного обеспечения;
  • единовременной денежной помощи в случае установления инвалидности или смерти военнослужащего;
  • других социальных льгот, предоставляемых военнослужащим и членам их семей.
Минобороны запустило онлайн-калькулятор денежного довольствия военнослужащих ВСУ - фото 1
Скриншот сообщения Министерства обороны Украины

Напомним, ранее в ВСУ заговорили о создании подразделения женщин-штурмовиков.

Также мы рассказывали, что во время военного положения и общей мобилизации украинские военнослужащие могут отдохнуть за границей. Для этого необходимо соблюсти необходимую процедуру сбора документов и подачи рапорта командиру части.

Минобороны
выплаты
ВСУ
военные
финансы

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