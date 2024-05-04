Минобороны запустило онлайн-калькулятор денежного довольствия военнослужащих ВСУ

Украинский военный с телефоном. Фото: mc.today

Министерство обороны Украины продолжает усовершенствовать систему социального обеспечения для военнослужащих и их семей. Новым шагом в этом направлении стал запуск онлайн-калькулятора денежного довольствия на специальном сайте, предназначенном для оказания поддержки и информационной помощи.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины в Telegram в субботу, 4 мая.

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На этой платформе пользователи могут собственноручно рассчитать размер денежного довольствия по разным категориям для военнослужащих Вооруженных сил Украины. Это означает, что военнослужащие и их семьи теперь могут получить доступ к информации о порядке начисления и выплаты денежного обеспечения непосредственно через Интернет, быстро и удобно.

Кроме того, на веб-портале предоставляется подробная информация о единовременной денежной помощи в случае установления инвалидности или гибели военнослужащего, а также других социальных гарантий для них и членов их семей.

Запуск этого онлайн-калькулятора является важным шагом по улучшению доступности и прозрачности в системе социального обеспечения военнослужащих. Он упрощает процесс получения информации и помогает военным и их семьям более эффективно использовать льготы, на которые они имеют право.

На сайте social.mil.gov.ua также доступна информация о:

процедуре начисления и выплаты денежного обеспечения;

единовременной денежной помощи в случае установления инвалидности или смерти военнослужащего;

других социальных льгот, предоставляемых военнослужащим и членам их семей.

Скриншот сообщения Министерства обороны Украины

Напомним, ранее в ВСУ заговорили о создании подразделения женщин-штурмовиков.

Также мы рассказывали, что во время военного положения и общей мобилизации украинские военнослужащие могут отдохнуть за границей. Для этого необходимо соблюсти необходимую процедуру сбора документов и подачи рапорта командиру части.