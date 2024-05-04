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Міноборони запустило онлайн-калькулятор грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ

4 травня 2024 22:02
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Міноборони запустило онлайн-калькулятор грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ
Український військовий із телефоном. Фото: mc.today
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Міністерство оборони України продовжує вдосконалювати систему соціального забезпечення для військовослужбовців та їх сімей. Новим кроком у цьому напрямку стало запуск онлайн-калькулятора грошового забезпечення на спеціальному сайті, який призначений для надання підтримки та інформаційної допомоги.

Про це повідомило Міністерство оборони України у Telegram в суботу, 4 травня.

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На цій платформі користувачі можуть власноруч розрахувати розмір грошового забезпечення за різними категоріями для військовослужбовців Збройних Сил України. Це означає, що тепер військовослужбовці та їхні родини можуть отримати доступ до інформації про порядок нарахування та виплати грошового забезпечення безпосередньо через Інтернет, швидко та зручно.

Крім того, на веб-порталі надається детальна інформація щодо одноразової грошової допомоги у разі встановлення інвалідності або загибелі військовослужбовця, а також інших соціальних гарантій для них та членів їх сімей.

Запуск цього онлайн-калькулятора є важливим кроком для покращення доступності та прозорості в системі соціального забезпечення військовослужбовців. Він спрощує процес отримання інформації та допомагає військовим та їх сім'ям більш ефективно користуватися пільгами, на які вони мають право.

На веб-сайті social.mil.gov.ua також доступна інформація щодо:

  • процедури нарахування та виплат грошового забезпечення;
  • одноразової грошової допомоги у випадку встановлення інвалідності або смерті військовослужбовця;
  • інших соціальних пільг, які надаються військовослужбовцям та членам їх сімей.
Міноборони запустило онлайн-калькулятор грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ - фото 1
Скриншот допису Міністерства оборони України

Нагадаємо, раніше у ЗСУ заговорили про створення підрозділу жінок-штурмовиків

Також ми розповідали, що під час воєнного стану та загальної мобілізації українські військовослужбовці можуть відпочити за кордоном. Для цього потрібно дотриматися необхідної процедури зібрання документів та подачі рапорту до командира частини.

Міноборони
виплати
ЗСУ
військові
фінанси

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